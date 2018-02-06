Учасники гурту KOZAK SYSTEM презентували свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення-2018, з якою планують підкоряти серця не лише українців, а і європейців. Докладніше про композицію — в нашому матеріалі.

Увірватися до Нацвідбору на Євробачення-2018 KOZAK SYSTEM планує з новою піснею «Mamai» («Мамай»). На її створення музикантів надихнув образ українського супергероя — Козака Мамая. Це не просто легендарний персонаж, наділений усіма чоловічими чеснотами і оповитий давніми легендами. Це й образ сучасного Мамая, подібного до Iron Man чи Бетмена, нічим не гіршого, але набагато давнішого, запевняють артисти.

«Ми б хотіли, щоб чоловіки зараз були більш мужніми, більш чоловічними, розумнішими, мудрішими, елегантнішими, культурнішими. І саме пісня «Мамай» — про образ, такий загальний образ козака, якого ми собі уявляємо», — каже вокаліст гурту Іван Леньо.

Слова до пісні написав відомий український поет-пісняр Микола Бровченко. Трек буде виконуватися англійською мовою. Адже, на думку музикантів, не лише українці, а й європейці мають дізнатися більше про неймовірно глибоку українську культуру.

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«В кожній країні є лицарі, відомі на весь світ. Ми знаємо мушкетерів у Франції, самураїв у Японії, гайдуків у Румунії. У нас так само є старовинна українська лицарська традиція. І в жодному разі вона не є традицією якогось шароварництва чи розбишацтва. Ми хочемо саме відновити первинний зміст цього слова. Тобто Мамай — це український сакральний образ чоловіка, захисника, мандрівника, поета, філософа», — розповідає басист гурту Володимир Шерстюк.

Над втіленням образу Мамая разом з «козаками» працювали відомі режисери і художники. Приміром, візуальним втіленням героя стали образи сучасного українського художника Андрія Єрмоленка, які він створив для гурту ще кілька років тому. Окрім того, виступ KOZAK SYSTEM буде супроводжуватися унікальними відеоінсталяціями та декораціями, над якими команда працює вже кілька тижнів.

«Своїм виступом ми хочемо звернути увагу глядачів на такі речі, як подача, енергія, правдивість того, про що грають і співають музиканти, і внести свою долю професіоналізму. І можливо, дещо змістити кут зору на Євробачення у пересічного українця», — каже вокаліст гурту Іван Леньо.

Пісню «Mamai» вперше було виконано наживо під час новорічної ночі-2018 на головній сцені Вроцлава (Польща). На українській сцені гурт обіцяє не менш потужне шоу й енергетику.

Нагадаємо, гурт KOZAK SYSTEM виступить у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2018 10 лютого під номером 6.

