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Телеканал СТБ / Китайський Новий рік: історія та традиції

Китайський Новий рік: історія та традиції

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Ось уже багато століть поспіль святкується Китайський Новий рік (Чуньцзе, у перекладі – Свято весни), причому не лише в Піднебесній, а й у всьому світі. Щороку дата святкування змінюється, оскільки визначається вона виключно за місячно-сонячним китайським календарем. Звідси і пішла друга назва – Місячний Новий рік, який у 2018 році випадає на 16 лютого. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся про історію та традиції цієї унікальної події.

Міфологія Китайського Нового року

Китайці вірять, що на початку року в кожен дім заглядає міфічна істота Нянь і з’їдає запаси зерна, худобу, а в деяких випадках – навіть дорослих і дітей. Тому в перший день Китайського Нового року на ґанку залишають трохи їжі, щоб задобрити Няня і таким чином відкупитися від нього.

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Червоний одяг та феєрверки

За легендою, ще в стародавні часи китайці одного разу побачили, як страшний Нянь злякався маленької дитини в червоному одязі. Тоді люди вирішили, що монстр боїться червоного кольору, і відтоді під час Китайського Нового року вони надягають щось червоне. Крім того, китайці з першого до останнього дня святкування підривають феєрверки і петарди, щоб гучним шумом відлякати злих духів.

Карнавали

Під час Китайського Нового року проводяться масові гуляння. Китайці переодягаються в драконів, а також влаштовують свої знамениті виступи в громіздких костюмах і на ходулях. Відзначаючи Свято весни, прийнято ходити в гості до друзів, близьких і родичів та дарувати подарунки в червоній упаковці.

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Домашній декор

Під час Місячного Нового року китайці вішають парні паперові написи з побажаннями на вхідні двері – всередині та зовні. Інтер’єр прийнято прикрашати барвистими новорічними картинками зі святковими сюжетами і побажаннями щастя, радості та здоров’я.

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Пара мандаринів

Є традиція, за якою, приходячи в гості на Новий рік, потрібно приносити два мандарини. А коли йдете, вже господарі віддають два мандарини. Річ у тім, що фраза «пара мандаринів» китайською звучить практично як слово «золото». І виходить, що, даруючи мандарини, і гості, і господарі бажають один одному достатку.

Прибирання перед святом

Китайці повинні прибрати свій будинок напередодні свята, причому роблять вони це, починаючи з порога і закінчуючи в середині будинку. За народними легендами, перед Новим роком боги дарують людям удачу, яка осідає у вигляді пилу в переддень і під час свята. Ось і виходить, що, прибираючи в цей день, ви ризикуєте злякати удачу.

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Свято ліхтарів

На 15-й день з початку Китайського Нового року відзначається традиційне Свято ліхтарів. Вважається, що саме в цей день був проголошений новий імператор Веньді, який і наказав розвісити по всьому місту червоні ліхтарі. Під час свята китайці їдять “юаньсяо” – солодкі галушки з начинкою  і насолоджуються фольклорними виставами.

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