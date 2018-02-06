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Телеканал СТБ / KADNAY: Ми стрибнули в останній вагон на Нацвідбір

KADNAY: Ми стрибнули в останній вагон на Нацвідбір

Телеканал СТБ

Хлопці з гурту KADNAY вирішили знову спробувати свої сили в Нацвідборі на Євробачення-2018. Перед конкурсом артисти поділилися з нами думкою, чому саме вони повинні виграти і навіщо вирішили вдруге позмагатися. Деталі — в нашому матеріалі.  

Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у Нацвідборі?  

Ми беремо участь повторно. Торішній Нацвідбір дав нам, по-перше, неймовірний досвід, по-друге, збільшив популярність — у нас значно розширилася аудиторія. І найголовніше — нам відкрилися ті двері, в які ми дуже довго стукали і, як правило, не отримували відповіді.  

Які, наприклад?  

Як мінімум, фестивалі. Тому що після відбору за всю історію існування гурту в нас було найфестивальніше літо. Це дуже круто розширило горизонти. Ми розуміємо, що відбори — це божевільний майданчик для справжніх музикантів, якась музична платформа, яка розкриває тебе за допомогою музики.  

Ви прийшли сюди для додаткового досвіду? Чи головна мета виграти?  

Хочемо виграти.  

А чому саме ВИ повинні виграти?  

Боже! Так ми — унікальні! (Сміється. — Прим. ред.)

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Чим?  

Унікальні всім. По-перше, ми, як мені здається, не підлаштовуємося під формат конкурсу. Як і минулого року, так і цього робимо пісню, яка абсолютно в нашій стилістиці. Ми будемо використовувати ударні інструменти, але це не тільки елемент шоу. Це те, на чому наш гурт грає на живих концертах. Плюс до всього: в цьому році ми готуємо щось особливе і, як мені здається, цього взагалі ніхто ніколи не робив на Євробаченні.  

З чим це буде пов’язано?  

Музика, ритм, танець… Все!  

Що за пісня у вас буде? Як називається? Про що? 

Головна думка полягає в тому, що тільки коли ти позбуваєшся усього зайвого, тільки коли ти наодинці з природою, з собою, ти починаєш чути внутрішній голос. Ти починаєш бачити танець дощу, чути, як тріщить багаття, чути пісню вітру — і все це дає можливість у цьому всьому круговороті звуку, в цьому ансамблі, в цьому Всесвіті знайти себе, зрозуміти, хто ти, і знайти своє власне звучання.  

А ви хвилюєтеся цього разу більше, аніж минулого Нацвідбору?  

Звичайно. Хвилювання, мені здається, це одна зі складових артиста. Якщо він не хвилюється, то, очевидно, у своєму розумінні він вже все вміє. А якщо людина все вміє, це вже край.  Тому особисто для мене хвилювання — це якийсь заряд енергії.

Тобто це позитивна для вас емоція хвилювання?  

Безумовно. Воно дуже надихає і заряджає. Це як внутрішня вібрація, яка постійно в тобі, і ти хочеш поділитися нею. Але буквально дві ноти на сцені — і хвилювання зникає.  

Ви довго зважувалися, брати вам участь в конкурсі чи ні?  

В цьому році у нас дуже мало вільного часу, тому що ми працювали над альбомом.  Ми недавно випустили міні-альбом українською. І це зайняло багато часу. В принципі, стрибнули в останній вагон на Нацвідбір. Ми це рішення довго обговорювали і все ж зважилися.  

Ця пісня спеціально написана для Нацвібору?  

Так. Як і минулого року, ми зібралися разом з Філом і за один вечір написали demo.  Нам вона дуже подобається. І сподіваємося, це те, що і людям сподобається.