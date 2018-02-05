У кожного з нас є свій святий, він же ангел-хранитель, чиє ім’я ми носимо. Хочете дізнатися, у кого цього тижня іменини? Читайте список імен тих, хто святкує свій день ангела в період з 5 по 11 лютого 2018 року.

5 лютого

Геннадій

Преподобний Геннадій, який народився в XVI столітті, був сином впливових батьків. Він рано відчув свободу і потяг до самостійності. Тому таємно залишив батьківський дім та пішов у ліс біля озера. До нього постійно приставали якісь відлюдники і подвижники. Він вражав всіх своєю прозорливістю і даром зцілення. Преподобний Геннадій написав «Повчання новоначальному ченцю» — важливе для історії послання як картина стародавнього чернечого життя.

6 лютого

Павло

Павло — російський імператор 18 століття. Він — син Петра III і Катерини II. Після сходу на престол Катерини стосунки в родині зіпсувалися. Батько став некерованим і почав агресивно себе вести з сином. У роки правління Павла була введена цензура: закриття приватних друкарень, заборона іноземних книг, проведені жорсткі реформи в армії. Надалі його фігура здавалася дуже похмурою, а доля трагічною.

7 лютого

Віталій

Віталій преподобний був ченцем. Він зміг догодити Богові турботами про обернення великих грішниць до праведного життя. За своє життя він перетерпів багато глузувань і докорів. Коли вмирав, казав, не засуджувати ближнього, яким би він не здавався нам грішним, не засуджувати раніше суду Божого.

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8 лютого

Марія

Всім віруючим людям відомий образ Марії Магдалини. Ця свята була з Палестини. Вона прийшла до Ісуса, щоб він її зцілив від страшної недуги. Ця зустріч з Ісусом не тільки допомогла їй зцілитися, але і стати його ученицею. Вона залишилася з ним тоді, коли всі апостоли злякалися і покинули його. Саме вона була свідком розп’яття, смерті та поховання, а також воскресіння Спасителя.

9 лютого

Дмитро

Дмитро Вишневецький (ще відомий як Дмитро Байда) був дуже поважною людиною на Русі. Під час його правління народ складав багато дум і легенд про нього. Він відрізнявся своєю богатирською силою і мужністю при житті. Є легенда про те, як Дмитро уникнув смерті через повішення за ребро на гак, убивши могутнього турецького султана, його дружину і двох дітей. Причиною можливої ​​страти було примусове одруження Дмитра на мусульманці.

10 лютого

Ольга

Історія пам’ятає святу Ольгу як дружину відомого князя Ігоря Рюриковича і одну з наймогутніших правительок Київської Русі. Природно, вона вважалася однією з найвитриваліших і незалежних жінок-правительок.

Згідно з літописним оповіданням, вона жорстоко помстилася древлянам за вбивство свого чоловіка. Вона знищила їхнього князя. Ольга встановила в древлянській землі статути і уроки, тобто данину і натуральні повинності; потім пішла в Новгородську землю і тут влаштувала адміністративні центри, визначила оброки і данину на користь князя. Померла Ольга в 969 р. у глибокій старості, заповівши поховати її за християнським обрядом. Вона зарахована церквою до лику святих.

11 лютого

Роман

Ім’я Роман походить від латинського слова «романус» і перекладається як «римський», «римлянин». У святцях можна зустріти багато святих із цим ім’ям. Це можна пояснити насамперед тим, що християнство виникло і розвивалося саме в Римській імперії. На Русь це ім’я прийшло з Візантії, у XII столітті ним часто називали руських князів. Був період, коли ім’я практично забулося, проте останнім часом міська інтелігенція знову стала називати ним своїх дітей. Людина, що носить це ім’я, і години не здатна провести на самоті, їй необхідні люди, з якими вона могла би плідно поспілкуватися. Ця темпераментна натура швидко загоряється новою ідеєю.

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