Напередодні виступу зі своїм україномовним синглом «Крізь твої очі» у першому півфіналі Національного відбору на «Євробачення 2018» Сергій Бабкін випустив ідейну відеовізуалізацію треку. Історія з червоним клубком, нескінченним згустком матерії і світів, отримала відеоформу. Розплутуючись, клубок розповідає і доповнює історію пісні, малюючи ниткою слова композиції.

Саме так Сергій бачить відеомалюнок своєї пісні. І розповідає про її сенсі та цінність:

«У кожного чоловіка в житті є три головні жінки – це мама, дружина та донька. Мій посил був до них. Адже кожна колись була донькою, і колись буде матір’ю. А я як чоловік дякую кожній із них за своє життя і за те, яке вони ще принесуть у цей світ. Я принципово не став перекладати «Крізь твої очі» англійською, знаючи, що при цьому вона втратить свої мелодійність, шарм, ауру, характер. У кожен рядок я вклав всю свою душу, всю любов. Хочу, щоб слухачі з усього світу відчули справжню українську емоцію – ту, яку я можу передати лише тією мовою, якою вона була народжена, мовою країни, в якій народився і живу я сам. Для мене важливо, щоб «Крізь твої очі» почуло якомога більше людей!», – розповідає Сергій.

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Також Бабкін зізнався, що виступи Jamala і Сальвадора Собрала показали – конкурс «Євробачення» може бути зовсім іншим. Він може передавати справжні емоції, підкреслювати цінності та нести правильний посил: «Тоді зрозумів – настав час розповісти світові «Крізь твої очі».

Нагадаємо, що Сергій Бабкін виступить на першому півфіналі Національного відбору на «Євробачення 2018» під номером 2. Артист представить свій новий трек «Крізь твої очі», який музично дуже відрізняється від усього, що він робив до цього.

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