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Телеканал СТБ / Сергій Бабкін: Мама розплакалася, коли почула мою конкурсну пісню

Сергій Бабкін: Мама розплакалася, коли почула мою конкурсну пісню

Телеканал СТБ

Сергій Бабкін, учасник Нацвідбору на Євробачення-2018, розповів нам про історію створення своєї пісні, хто його надихнув на її написання, і поділився, навіщо йде на шоу. Подробиці — в нашому матеріалі.  

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Чому Ви вирішили взяти участь у Нацвідборі? І чому саме Ви повинні їхати до Лісабона?  

Виступ Джамали і Сальвадора показав, що конкурс «Євробачення» може бути зовсім іншим. Він може передавати емоції, цінності, нести правильний посил. Тоді я зрозумів: настав час розповісти світові «Крізь твої очі».  

Чим унікальна Ваша пісня «Крізь твої очі»?  

Ця композиція дуже відрізняється від усього, що я робив раніше. У мене за відчуттями вона асоціюється з цифрою 3. У кожного чоловіка в житті є три головні жінки — це мама, дружина і дочка. Мій посил був до них. Адже кожна з них колись була дочкою і колись буде матір’ю. А я як чоловік дякую кожній із них за своє життя і за те, що вони ще принесуть в цей світ… Початок пісні було покладено на одному з моїх саундчеків у Львові, які можуть проходити у творчому пошуку годинами, а іноді й тижнями. Наш музикант Юхим грав мелодію, я її підхопив і записав на диктофон. Потім пішов погуляти по Львову, і слова самі стали приходити до мене звідкись. Так і накидав текст: «Я знаю, я вірю, я бачу…». Вважаю, що цю пісню про сильні почуття створили чотири сильних чоловіки: Юхим Чупакін, Антон Малишев, Євген Філатов і я. Всі слова зібралися в один клубок подій, а пізніше і переросли в ідею з клубочком на обкладинці.  Хотілося б, щоб у нього не було початку і кінця, щоб це був згусток матерії, світів, галактик, всесвітів у всесвіті, більйонів ДНК і сплетінь всього живого!  

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Чому Ви вирішили виконати трек українською?  

Я спеціально не перекладав «Крізь твої очі» англійською мовою. У кожен рядок я вклав всю свою душу, всю любов і хочу, щоб слухачі з усього світу відчули справжню емоцію — ту, яку я можу передати лише тією мовою, якою писав.  

Ви єдиний конкурсант із двадцяти, чиє ім’я пишеться рідними літерами, всі інші латиницею. Прокоментуєте?  

Правда (посміхається. Прим. ред.), я навіть не надавав цьому значення. Це цікаво, адже ім’я українською Сергій Бабкін і пісня «Крізь твої очі».

Як довго вибирали композицію для конкурсу?

Пісня була написана півтора року тому. Тільки з нею я можу брати участь у Євробаченні-2018. Вона несе правильний посил і характеризує цінності кожного українського чоловіка. Коли я дав послухати «Крізь твої очі» донечці — вона мене міцно обійняла. Коли увімкнув дружині — у неї поповзли мурашки по шкірі. Коли прослухала пісню моя мама — вона розплакалася.  

Чому саме тема жінок піднімається в пісні? Ваші улюблені жінки надихнули на текст?  

Звичайно. Вони найцінніше, що є в моєму житті. Вони люблять і улюблені, вони надихають і окриляють, вони поруч. І тільки з ними я в гармонії.  

Ви хвилюєтеся перед Нацвідбором?  

Зараз для мене дуже важливо представити пісню і передати всю палітру почуттів.  Звичайно, я хвилююся, як і будь-який конкурсант.

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