Гурт Pur:Pur в цьому році став учасником Нацвідбору на Євробачення-2018. Артисти перед конкурсом поділилися з нами своїми емоціями і розповіли цікаві подробиці про свою пісні для шоу. Деталі — в нашому матеріалі.

У 2016 році ви брали участі у Нацвідборі. А чому вирішили знову повторити спробу? Ната: Тому що з’явилася пісня, яка, на наш погляд, може дуже добре представити Україну на Євробаченні.

Про що пісня? Як називається? Ви її вже презентували?

Ната: Ще не презентували. Презентуємо найближчим часом. Пісня називається «Fire», вона буде виконуватися англійською мовою. У перекладі означає «вогонь». Але ми використовуємо символ вогню не в буквальному сенсі: в пісні ми говоримо про тепло в кожному з нас, про енергію, яка веде нас до цілей, змушуючи зрушити з місця. Трек розповідає про те, як важливо запалити в собі іскру, щоб нею можна було поділитися з ближніми, про те, як вогонь любові може об’єднати всіх людей разом.

Вона дуже сильно відрізняється за стилем від тієї, яка була в 2016-му?

Ната: Так, для нас вона дуже відрізняється: за посилом і за музичною складовою вона зовсім інша. Хоча у декого складається враження, що пісні схожі. Мені здається, таке відчуття виникає тільки через те, що в обох випадках пісні асоціюють з нами і певним властивим нам стилем, який проявляється і там, і там.

Підкресліть, у чому головна різниця між піснями, аби глядачі відразу ж звернули увагу.

Женя: Насамперед вона відрізняється за настроєм. Якщо перша була ліричною історією, то ця стала танцювальною та енергійною.

Ната: Мені здається, краще навіть назвати її не танцювальною, а просто активнішою, рухомішою і впевненішою. Якщо піснею “We do change” ми якось невпевнено заявили про себе, то тут ми дуже впевнено заявляємо, що це є ми. Ми вже точно знаємо, чого хочемо.

А були сумніви?

Ната: Внутрішньо не було сумнівів, але були сумніви, чи бачать це люди. Чи відчувають вони так само, як і ми? Дуже багато почули нас і багато хто повірив і відчув саме те, що ми хотіли розповісти.

Можна сказати, що ви стали впевненішими в цьому Нацвідборі, ніж у 2016-му?

Ната: Так, безумовно, так.

Читайте также: Kozak System: Очень бы хотелось скрестить наши казацкие мечи с кем-то из московитов

Ви вважаєте, що на цьому конкурсі глядачі почують і побачать, що ви 100% впевнені?

Ната: У мене є 100% впевненість у цьому, але ще, звичайно ж, є побоювання, що минулого разу спрацювало відчуття новизни. Цього року люди нас побачили в списку півфіналістів і, звичайно ж, обзавелися якимись очікуваннями. Такі «Ага! Це Pur:Pur. Вони ж будуть зовсім неземними якимись!». Щось таке. Я ж людина (сміється. – Прим. ред.). Я б полетіла, але, на жаль (чи на щастя?), будемо дивувати саме піснею.

А чому саме ваш гурт повинен перемогти у Нацвідборі?

Ната: Тому що у нас є, що сказати, і ми це робимо. Ми максимально щиро віримо в те, що говоримо. Якщо минулого разу я сумнівалася, що однією щирістю можна пробивати стіни, то цього року я абсолютно в цьому впевнена. Перемогти на конкурсі можна упевненістю в собі й тотальною відкритістю перед слухачем. Тому що, якщо подивитися на всіх фіналістів конкурсу, тобто на всі пісні переможців, можна побачити, що в учасників дуже-дуже щирі посили.

А українською або російською пісня потім звучатиме? Ви будете її перекладати чи ні?

Ната: Поки не думали. Подивимося. Якщо попросять слухачі, то ми задумаємося. Може, це буде дивно, але чому б і ні. Російською точно не буде сенсу перекладати, а ось українською, якщо слухачі попросять, то так.

А ви вже продумали, як виглядатиме ваше шоу? Як будете представляти свою пісню? Можливо, якісь родзинки вже знаєте?

Ната: Ні. Ми будемо намагатися взяти тим же, чим і завжди. Ми будемо брати щирістю і хорошою музикою.

Женя: Взагалі-то у глядачів буде можливість побачити історію Всесвіту, який розпускається.

Це можна розцініти як натяк на те, чого варто чекати на шоу?

Женя: Так.

Дивуватимете?

Ната: Подивимося, як воно вийде. Ми самі ще не бачили, тому ми не можемо сказати, що це «Вау! Це буде офігенно!». Якщо вийде здивувати, то здорово.

Ви вже чули якісь пісні, презентовані іншими конкурсантами?

Ната: Дуже мало. Я чула пісню TAYANNA, чула пісню MЕLOVIN. Ми ж теж ще не презентували. Ближче до ефіру подивимося.

Ви ж в комусь бачите свого конкурента?

Ната: Ми не бачимо конкурентів, ми всі за хороше шоу, за хорошу музику і щоб переміг найсильніший. Тому що це ж не конкурс талантів. Це відбір, і вибрати повинні найсильнішого, щоб Україна перемогла на всесвітньому конкурсі. Тут не питання в тому, що хтось хороший, а хтось не дуже. Ми не змагаємося.

Женя: Це як підніматися на гору, насправді. На гору завжди виходить ціла група, але на вершину піднімаються далеко не всі — часто цілий колектив допомагає тільки одному дійти до вершини. Але зрештою це заслуга всіх. Мені здається, на конкурсі всім добре перебувати разом, прямо або опосередковано ділитися досвідом.

Читайте также: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2018 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.