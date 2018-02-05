«Наречена для тата»: з якою парою познайомить другий випуск проекту?

У випуску 2 «Наречена для тата» від 06.02.2018 глядачів чекає багато сюрпризів. Про яку нову пару розповість проект, як в учасників розвиваються взаємини, та на які компроміси женихи й наречені готові йти одне заради одного? Читайте далі.

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У другому випуску «Наречена для тата» на глядачів чекає знайомство ще з однією парою учасників — Павлом Ткаченком та Людмилою Дмух. Фінал побачення пари стане несподіваним навіть для самих учасників.

У пари Тетяни та Юрія стосунки розвиваються легко і плавно. Таня готова йти на компроміси заради Юри, але чекає й від нього подібних дій. Який сюрприз дівчина приготувала для Юри та Юри з нагоди свята? Дізнаєтеся зовсім скоро.

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У першому випуску наречена Михайла Юлія пішла з сімейної вечері. Дівчині не сподобалися умови проживання потенційного жениха та його дочки. На що Михайло готовий піти заради Юлії? Чи дасть дівчина чоловікові другий шанс?

Марата дуже тішить той факт, що його син Арсен звертає увагу на Віку. Але без дитячих пустощів та капостей ніяк не обійтися. «Можливо таким чином хлопчик перевіряє, чи витримає Віка чи втече», — коментує учасник. Чи зможе дівчина знайти спільну мову з Арсеном?

І головна інтрига — в якої з пар буде перший поцілунок? Дивіться випуск 2 «Наречена для тата» вже у вівторок, 06.02.2018, на телеканалі СТБ!