Як вибрати червону ікру до Масляної

По-перше, на баночці повинно бути написано, з якої риби ця ікра. Якщо такого напису немає

–

сміливо беріть в руки інші баночки. Те, що жерстяна банка не повинна бути роздутою,

–

загальне правило для всіх консервованих продуктів.