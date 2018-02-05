Як вибрати червону ікру до Масляної

Масляна – одне з найулюбленіших народних свят, адже з пробудженням природи, коли весна приходить на зміну зимі, ми зустрічаємо її пишними гуляннями! Успішні господині організовують святкування Масляної вдома та готують гору млинців, які подають з різною начинкою. Найсмачнішою та найкориснішою начинкою вважається червона ікра. Є прикмета: чим більше млинців з ікрою з’їдять твої гості та близькі, тим успішнішим буде рік! Давайте розглянемо основні правила вибору червоної ікри.
Як правильно вибрати червону ікру
- По-перше, на баночці повинно бути написано, з якої риби ця ікра. Якщо такого напису немає – сміливо беріть в руки інші баночки. Те, що жерстяна банка не повинна бути роздутою, – загальне правило для всіх консервованих продуктів.
- По-друге, краще вибирати ікру горбуші – саме цей різновид ікри має смак, який знайомий нам з дитинства. Ваші гості оцінять млинці саме з червоною ікрою горбуші, адже це саме той смак, який вони очікують.
- Спробуйте піднести баночку до вуха та трохи потрясти – вміст не повинен рухатися (рух можливий тільки за наявності зайвої рідини).
- Також є розфасовка червоної ікри в скляних банках. Саме в такій тарі ви можете розглянути продукт з усіх боків, переконатися у правильності консистенції, зовнішнього вигляду, кольору та розміру ікринок. Крім того, ікра в скляній тарі виглядає більш презентабельно.
- Пам’ятайте ще одне правило: справжня червона ікра не може коштувати дешево. Необхідно вибирати продукт у виробників – лідерів у своїй галузі, які піклуються про свою репутацію та пильно стежать за якістю товару.
- Червону ікру найкраще купувати у сертифікованих продавців. У разі купівлі такого продукту «з рук» ви не можете бути впевнені в якості ікри, в її походженні або ж у дотриманні продавцем всіх норм зберігання рибного продукту.
Порадуйте своїх близьких смачною та корисною стравою в масляний тиждень: млинці з червоною ікрою – найкраще частування!
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