Магнітні бурі – порції сонячного вітру, що мають здатність негативно впливати на людський організм. І хоча для багатьох із нас ці періоди проходять непомітно, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення загального стану, головний біль і навіть легке помутніння розуму. А для того, щоб сплески сонячної активності не стали для вас неприємним сюрпризом, варто поглянути на графік магнітних бур на лютий 2018. Докладніше – в матеріалі.

За прогнозами метеорологів, у цьому місяці буде кілька потужних магнітних бур. Перше магнітне обурення ви відчуєте 5 лютого. Цього дня метеозалежні люди можуть очікувати різке погіршення самопочуття, а також виникнення проблем із серцем та судинами.

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Другий спалах очікується 7 лютого. Хоча ця магнітна буря буде відчутно слабшою за першу, люди з хронічними захворюваннями, а також літні люди повинні бути уважними до свого здоров’я.

10 лютого день найпотужніших магнітних бур. Безсоння і гострий головний біль переслідуватимуть протягом дня.

Що потрібно робити під час магнітних бур

У ці дні найкращим способом помітно послабити вплив магнітних бур допоможуть прогулянки на свіжому повітрі. Слідкуйте за харчуванням і вживайте побільше води. Якщо ж у вас є хронічні захворювання, запасіться необхідними ліками!

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Що не слід робити під час магнітних бур

Щоб відчувати себе комфортно, постарайтеся уникати серйозних конфліктів і непорозумінь. Не варто вживати алкоголь, а також напої, що містять кофеїн. Як не дивно, але фізичні навантаження також неприйнятні.

Якщо правильно дотримуватися цих порад, ви забудете про головні болі та мігрень в дні магнітних бур!

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