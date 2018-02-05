Вже завтра, 6 лютого, глядачі дізнаються все про те, як харчові розлади впливають на стосунки та інтимне життя у випуску «Дієтичний секс» на шоу «Давай поговоримо про секс»-4.

У студії найгарячішого проекту країни «Давай поговоримо про секс» з’являться дві пари – Анастасія та Михайло, а також Юлія та Олександр. Героїв об’єднає одна проблема – зайва вага сексуальних партнерів.

Експерти розкажуть, з якими складнощами в сексі стикаються люди, чиї параметри не відповідають загальноприйнятій нормі, а також пояснять, як виснажливі дієти можуть привести до сумних наслідків.

Більш того, до студії прийде чоловік, для якого ідеал жіночої краси – 180 +. І мова не про зріст, а про вагу обраниці. Саме тому він відгодовує свою кохану, намагаючись довести її до свого ідеалу.

А також не пропустіть експеримент – хто, на думку чоловіків, сексуальніший – худенькі або товстушки і майстер-клас від експерта проекту: які пози принесуть більше задоволення людям із зайвою вагою?

Дивіться шоу «Давай поговоримо про секс» випуск «Дієтичний секс» 6 лютого в 22:30 на телеканалі СТБ!