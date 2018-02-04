5 лютого 2018 року о 20:00 глядачі телеканалу СТБ побачать новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Вирушивши до Львова, щоб розслідувати причини суїциду, вчиненого молодою та успішною жінкою, екстрасенси вийдуть на цілу серію загадкових смертей, які не так давно прокотилися Львовом. Докладніше в матеріалі.

Молода й успішна жінка наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна, а тепер щоночі сниться рідним і благає розібратися з таємницею її смерті.

У травні минулого року в самому центрі Львова сталася трагедія. 29-річна Ірина вистрибнула з вікна лікарні на очах у власної матері. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Для друзів і рідних її вчинок – справжній шок.

Рідні кажуть: щось дивне почало відбуватися з Ірою ще за чотири дні до її смерті: жінка потрапила до лікарні зі скаргами на сильний головний біль. Медики зробили десятки досліджень, але встановити причину раптового недуга не змогли. Пацієнтці не допомагали навіть сильнодіючі знеболювальні.

Мама та сестра в смерті Ірини звинувачують містику, адже відразу після смерті вона почала з’являтися рідним у дивних снах і благати покликати екстрасенсів.

Розслідувати справу візьметься найсильніша ясновидиця країни – дворазова переможниця «Битви екстрасенсів» Олена Курилова. У парі з нею працюватиме фіналістка проекту – емпат Ольга Стогнушенко.

«Я чітко побачила симпатичну темноволосу дівчинку з дуже сумними очима. Вона подивилася на мене і сказала дивну фразу: моя мама – Іра, але це секрет», – розповість Ольга після роботи з фотографією загиблої.

Невже Ірина вела подвійне життя та приховувала від усіх свій шлюб і дитину? Ясновидці знайдуть загадкову дівчинку та її тата! Правда шокує родичів Ірини!

Крім того, екстрасенси вийдуть на ще кількох жінок, які наклали на себе руки таким же чином – вистрибнули з вікна. Їх усіх звали однаково – Іринами… Більш того, вони пішли з життя в одному віці. Олена Курилова впевнена – це не збіг!

Хто полює на жінок з ім’ям Ірина? Яка таємниця пов’язує всіх жертв? І до чого тут найвідоміший у Львові храм? Дивіться в понеділок, 5 лютого, о 20:00 на СТБ.

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