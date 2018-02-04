5 лютого 2018 о 21:00 глядачі побачать новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Звичайний робочий день редакції проекту несподівано перерве візит мольфарки Магдалени Мочіовські, прохання якої неабияк здивує журналістів…

Магдалена прийде до редакції вкрай схвильованою. Виявиться, що вже тиждень їй сняться жахи, в яких якась дівчина показує ясновидиці конверт і потім згоряє заживо. Вранці мольфарка помічає на своїх руках опіки! Це – знак, що дівчина зі сну в смертельній небезпеці. Магдалена впевнена, що в редакції є лист, який допоможе її врятувати!

Перебравши сотні листів, журналістам таки вдасться знайти звернення, надіслане Марією Сверидою з Івано-Франківської області. Дівчині сняться страшні сни про смерть у вогні.

Однак всіх шокує другий лист – надісланий її братом. Василь Сверида просив про допомогу, писав, що відчуває наближення смерті. На жаль, коли мольфарка знайшла його звернення, Вася був уже 40 днів як мертвий.

24-річного хлопця порубало на шматки прямо на роботі. Коли він мив сільськогосподарську машину під назвою шнек, механізм незрозумілим чином завівся сам собою, і хлопця буквально перемололо на частини!

Сестра Маша досі не може зрозуміти, яка незбагненна сила вбила її брата, а зараз полює на неї…

Щоб розслідувати цю справу, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські покличе на допомогу спадкову циганську ворожку Рубіну Цибульську.

Екстрасенси з’ясують, що незадовго до смерті Василя загинув його найкращий друг Женя!

«Я побачила хлопця, який горить у вогні! Він облився бензином, дістав тяжкі опіки та помер», – шокує Магдалена.

Чому друзі пішли з життя один за одним, та ще й таким страшним чином? За що вони поплатилися життями? І яку таємницю зберігає сестра Василя Марія? Дізнайтеся вже в понеділок!

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