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Телеканал СТБ / Яка незбагненна сила забрала на той світ 24-річного хлопця

Яка незбагненна сила забрала на той світ 24-річного хлопця

Телеканал СТБ

5 лютого 2018 о 21:00 глядачі побачать новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Звичайний робочий день редакції проекту несподівано перерве візит мольфарки Магдалени Мочіовські, прохання якої неабияк здивує журналістів…

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Магдалена прийде до редакції вкрай схвильованою. Виявиться, що вже тиждень їй сняться жахи, в яких якась дівчина показує ясновидиці конверт і потім згоряє заживо. Вранці мольфарка помічає на своїх руках опіки! Це – знак, що дівчина зі сну в смертельній небезпеці. Магдалена впевнена, що в редакції є лист, який допоможе її врятувати!

Перебравши сотні листів, журналістам таки вдасться знайти звернення, надіслане Марією Сверидою з Івано-Франківської області. Дівчині сняться страшні сни про смерть у вогні.

Однак всіх шокує другий лист – надісланий її братом. Василь Сверида просив про допомогу, писав, що відчуває наближення смерті. На жаль, коли мольфарка знайшла його звернення, Вася був уже 40 днів як мертвий.

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24-річного хлопця порубало на шматки прямо на роботі. Коли він мив сільськогосподарську машину під назвою шнек, механізм незрозумілим чином завівся сам собою, і хлопця буквально перемололо на частини!

Сестра Маша досі не може зрозуміти, яка незбагненна сила вбила її брата, а зараз полює на неї…

Щоб розслідувати цю справу, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські покличе на допомогу спадкову циганську ворожку Рубіну Цибульську.

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Екстрасенси з’ясують, що незадовго до смерті Василя загинув його найкращий друг Женя!

«Я побачила хлопця, який горить у вогні! Він облився бензином, дістав тяжкі опіки та помер», – шокує Магдалена.

Чому друзі пішли з життя один за одним, та ще й таким страшним чином? За що вони поплатилися життями? І яку таємницю зберігає сестра Василя Марія? Дізнайтеся вже в понеділок!

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