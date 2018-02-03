«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у першому випуску

Уже завтра, 4 лютого, гостросоціальний проект «Один за всіх» після нетривалої перерви повертається на телеекрани країни з резонансною прем’єрою. Експерти програми проведуть власне розслідування, щоб з’ясувати нові несподівані подробиці вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Трагічна подія, про яку стало відомо 1 січня, настільки шокувала українців, що вже наступного дня кілька сотень киян вийшли на акцію протесту до будівлі Головного управління МВС, вимагаючи незаангажованого розслідування обставин. У 1 випуску «Один за всіх»-11 Дмитро Карпачов разом з експертами проекту спробують докопатися до істини.

Тіло юриста Ірини Ноздровської знайшли 1 січня у річці Козка села Демидів Вишгородського району. Згідно з офіційною версією, вбивця правозахисниці – 64-річний Юрій Россошанський. Мотив злочину – помста Ноздровській за її діяльність у суді.

У 2015 році Дмитро Россошанський, син головного підозрюваного, насмерть збив сестру Ірини, Світлану, і був засуджений до семи років позбавлення волі. Відтоді сім’ї перебували в жорсткій конфронтації. Будучи досвідченим юристом, інтереси своєї родини Ноздровська представляла в суді сама, і напередодні Нового року завадила Дмитру вийти на свободу за амністією. Сам Юрій Россошанський зізнався у вбивстві правозахисниці, а незабаром в адвокатів з’явилися серйозні підстави підозрювати, що чоловік себе обмовив.

Перевірити версію слідства і розшукати нових свідків вирішили юрист Михайло Присяжнюк, а також кримінолог Ганна Маляр.

Що вдалося дізнатися експертам проекту «Один за всіх»? Які нові обставини злочину можуть кардинально змінити хід справи? Хто повинен бути покараний за вбивство Ірини Ноздровської насправді?

Дивіться 4 лютого о 21:00 у 1 випуску «Один за всіх»-11

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