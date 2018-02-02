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Телеканал СТБ / Великий піст 2018: як правильно постити і що можна їсти

Великий піст 2018: як правильно постити і що можна їсти

Телеканал СТБ

Великий піст 2018 почнеться 19 лютого. З цього дня віруючі люди змінюють свій раціон і тимчасово спрощують меню. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно постити, що можна їсти у Великий піст – про це розповість наш матеріал.  

У православних християн Масляна завершується Прощеною неділею.У цей день прийнято просити один в одного прощення, але робити це потрібно щиро та взаємно. Так і починається підготовка до Великого посту. Приборкання гордині та прощення інших — головний посил передвеликоднього періоду.

Головні рекомендації у Великий піст

У дні Великого посту підготовка до Великодня йде як духовна, так і тілесна. Духовна підготовка полягає у тому, що під час посту більше часу приділяється молитві, духовному читанню і звільнення від усього гріховного. Тілесна ж підготовка — виключення з раціону скоромної їжі, перевага віддається тільки пісній. Також під час Великого посту всі говіють, сповідаються і причащаються мінімум один раз.  

Під час посту не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, молоко, їсти більше одного разу на день, курити і пити алкогольні напої. Дозволена тільки рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління (квашена капуста, солоні та мариновані огірки), сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, киселі, каші на воді. Також необхідно на весь період від Прощеної неділі до Світлого Великодня виключити тілесні втіхи і лихослів’я.  

По суботах і неділях, а також у свята, що збігаються за часом з Великим постом, дозволено вживати пісну олію, вино та їсти двічі на день.  

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Найсуворішими днями посту є його перші чотири дні, а також вся Страсна седмиця — останній тиждень перед Великоднем. Взагалі нічого не можна їсти в Чистий понеділок (перший день посту) і Велику п’ятницю (остання п’ятниця перед Великоднем, присвячена згадуванню хресної смерті Ісуса Христа, зняття з хреста його тіла і поховання).  В першу ж п’ятницю Великого посту можна їсти лише варену пшеницю, підсолоджену медом або цукром.  

В інший час посту харчування проходить за певним графіком: понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти); вівторок, четвер — гаряча їжа без олії; субота та неділя — їжа з олією.  

Послаблення посту з благословення священика дозволяється хворим, літнім людям, людям, які подорожують, вагітним.

Пост покликаний очищати як духовно, так і фізично. Але якщо ви з якихось причин не в змозі дотримуватися суворих обмежень в їжі, не примушуйте свій організм, а ліпше працюйте над власним внутрішнім станом: контролюйте гнів, роздратування, не сваріться з оточуючими і вчіться жити в смиренні, обходячи гординю і злість стороною.  Повірте, ці рекомендації значно важливіші, аніж стриманість в їжі, якщо вам вона дається складно.

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