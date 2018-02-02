Щороку 2 лютого у США та Канаді відзначають день бабака. Згідно з повір’ям, цей звір пророкує, якою буде майбутня весна. За прогнозами синоптика-гризуна спостерігає увесь світ, але мало хто знає як і коли з’явилося це свято. Яка ж історія виникнення дня бабака – читайте у нашому матеріалі.

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Тисячі років тому наші предки поклонялися тваринам і вірили у тотем. У ті часи люди вважали, що борсуки здатні передбачати потепління та швидкий прихід весни. Вони спостерігали за цими тваринами та планували час врожаю.

Стародавні римляни теж судили по погоді, аналізуючи поведінку тварини. Але нею був вже не борсук, а їжак. Цю традицію і вважають аналогом дня бабака, який виник у США у 1880-х роках. Перше офіційно задокументоване свято було проведено жителями Панксатоні (штат Пенсильванія) 2 лютого 1887 року. Тоді бабак Філ, названий на честь короля Філіпа, передбачив погоду вірно.

Але, як не старався гризун, далеко не усі його прогнози збувалися. Як стверджує статистика, за 125 років він мав рацію всього лише у 39% випадках. Незважаючи на ці дані і на те, що бабаки живуть не більше 15 років, члени Клубу Бабака стверджують, що Філ справжній метеоролог і щорічно п’є чарівний еліксир, який продовжує йому життя ще на 7 років. Вірити чи ні, це вже справа кожного, але день бабака став справжнім святом для американців і не тільки.

Щороку десятки тисяч туристів збираються 2 лютого у Панксатоні, аби подивитися на цього синоптика. Рано вранці елегантні джентльмени у фраках і циліндрах будять Філа. Після чого він вилазить з нірки та віщує погоду. Якщо бабак не помітить свою тінь – скоро настане весна, якщо ж навпаки – зима триватиме ще шість тижнів.

Саме Панксатонскій Філ був героєм відомого фільму Гарольда Реміса «День бабака», який вийшов у 1993 році. За сюжетом, тележурналіст, роль якого виконує Білл Мюррей, приїжджає 2 лютого у Панксатоні, щоб знову зробити сюжет про день бабака. Він ненавидить це свято так само сильно, як і свою роботу. Через снігову бурю головний герой змушений переночувати у містечку, проте наступний день проходить у точності так як і попередній. День бабака постійно повторюється, поки журналіст не починає здійснювати безкорисливі вчинки і допомагати жителям містечка. Тільки тоді, нарешті, настає 3 лютого.

Після цієї картини увага до свята і Панксатонского Філа виросла у кілька разів. Хоча, крім цього бабака, є й інші гризуни, що пророкують погоду. Це канадські бабаки Віартонскій Віллі та Сем з Шубенакаді, а також Чак із Нью-Йоркського зоопарку у Стейтен-Айленді.

В Україні є теж звірята-метеорологи. Це бабаки Тимко з села Гайдари (Харківська область) та Мишко зі Львова. Згідно з традиціями, бабак прокидається від зимової сплячки на свято Явдохи, тобто 14 березня. У цей день він повинен вилізти з норки та просвистіти три рази. Потім знову бабак лягає на іншу сторону і так спить до Благовіщення.

Незважаючи на випадковість прогнозів бабаків-метеорологів, популярність цього свята з кожним роком зростає.

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