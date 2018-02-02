Олег Винник став найкрасивішим чоловіком року

Суддя вокального шоу «Х-фактор»-8, феномен української естради і один з найпривабливіших артистів країни Олег Винник отримав титул найкрасивішого чоловіка року за версією премії «Viva! Найкрасивіші-2018». Докладніше – в матеріалі!

Сьогодні, 2.02.2018, палац «Україна» зібрав велику кількість селебріті та зіркових гостей, а все тому, що треба було нагородити найкрасивіших і найвідоміших персон українського шоу-бізнесу. Головною інтригою вечора, звісно ж, були номінації «Найкрасивіша жінка» і «Найкрасивіший чоловік», в рамках яких за звання боролися 63 чоловіки та 63 жінки. Кілька місяців українці голосували за своїх фаворитів, але саме сьогоднішній день став кульмінаційним.

За підсумками голосування, титул «Найкрасивішого чоловіка» отримав Олег Винник, в черговий раз підтвердивши статус найбажанішого представника сильної статі країни!

«Я, звісно, збираю стадіони, але не став артистом року. Тому що велика краса – велика сила! Дякую, щастя нам та миру! І давайте робити цей світ красивим», – прокоментував артист.

Титул «Найкрасивіша жінка» в 2018 році дістався харизматичній Олі Поляковій.

До речі, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та учасник Нацвідбору на Євробачення 2018 Сергій Бабкін були нагороджені спеціальними статуетками «Вибір Viva!».

Вітаємо найчарівніших артистів України!