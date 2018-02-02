Кореспондент і ведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна-новини» Ольга Кучер розповіла журналу «Woman» про одну з найцікавіших і незабутніх подорожей в її житті! Ведуча провела відпустку у Киргизії. І хоч спочатку ідея чоловіка їй не сподобалася, незабаром Ольга закохалася у цей край… Що ж там особливого і чому варто відвідати Киргизію?

У Киргизстані понад 90% території країни – гори. Там тільки два великих міста – Бішкек і ближче до Узбекистану – Ош. Мегаполісом їх язик не повернеться назвати. Побудовані в радянські часи, вони повинні були стати символом осілості кочівників-киргизів. Але не вийшло. Більшість чоловіків-киргизів досі проводять частину року в горах.

Ми летіли до Бішкека через Стамбул. Дороги, багатоповерхівки, сірі управлінські будівлі – все навколо нагадувало один із районів Києва.

Якщо в містах тут нічого особливого, то від природи – захоплює дух. Природа, якої не зустрінеш у нас. Гігантських, неєвропейських масштабів і неймовірної краси. І заради неї сюди і варто їхати. Тут міг би знімати свого «Хоббіта» Пітер Джексон. Пагорби вкриті густою зеленою травою, ніби килимом. Вона однієї довжини – там всюди пасуться тварини, вигризають все краще за будь-яку газонокосарку. А далі – вершини величних гір, вкритих вічними снігами. І бурхливі потужні річки. В одну зливалося дві – сіра від мулу і небесно-блакитна – і з русла витікала вже смарагдова вода. Магія!

Киргизи – кочівники, весь час переїжджали. Тому монументальних історичних пам’яток у них небагато. Наприклад, є ціла долина петрогліфів – це стародавнє образотворче мистецтво на гладкій поверхні валунів. Найвідоміше – полювання на гірських козлів із собаками. Складно уявити, що ці тендітні зображення втрималися на сонці, вітрі та воді майже дві тисячі років!

До речі, на конях у них хлопчики їздять із самого дитинства. І «з дитинства» – я маю на увазі зовсім крихітних наїзників. Мене в гори піднімала, наприклад, шестирічна дитина. І кінь її слухався. На відміну від мого серця, яке від страху мало не вискочило…

Які місця обов’язково варто відвідати у Киргизії? Якими стравами славиться країна? Чи справді відпочинок там вважається бюджетним? Про це та багато іншого читайте у свіжому номері журналу «Woman», який вже у продажу!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.