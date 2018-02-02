Третього березня на СТБ стартує нове гумористичне шоу «Вечір з Наталею Гаріповою», ведучою якого стане перша і найбільш успішна жінка стендап-комік в Україні. Цікаві факти з життя, а також біографію ведучої читайте в нашому матеріалі.

Повне ім’я: Наталя Олександрівна Гаріпова

Дата народження: 4 вересня 1984 року

Місце народження: Вінницька область, Україна

Діяльність: сценарист, стендап-комік, радіо- та телеведуча

Сімейний стан: незаміжня

Наталя народилася в селі Шаргород Вінницької області в сім’ї лікарів. Потім за розподілом батьків перевели в Бендери (Придністров’я). В 1992 році в Придністров’ї почалася війна і сім’я втекла до Білгород-Дністровського (Одеська область). Перші роки були проведені в бідності, сім’я жила в землянці та ледве виживала, але батьки знаходили в собі сили влаштовувати дітей на різні розвивальні гуртки. Так, Наталя встигла закінчити художню школу, співала в хорі, танцювала в танцювальній студії, займалася веслуванням на байдарках, важкою атлетикою, баскетболом і регбі. І це крім екологічного клубу, театральної студії та газети, якими вона займалася в ліцеї.

Пізніше Наталя вступає до Академії холоду на спеціальність «Інженер з нетрадиційних джерел енергії». В інституті вона пише вірші та шукає якісь лазівки для творчості, поки не збирає з подругою команду КВК «Хто залишився після цирку?». У команду повірив місцевий бізнесмен Герман Коган і дав шанс маленьким дівчаткам побачити великий КВК. Так, команда їздила виступати в Мінськ, Нижній Новгород, Сочі тощо, поки не потрапила у Вищу українську лігу. В кінці творчого шляху, пов’язаного з КВК, Коган сказав: «Краще б я вам, дівчатка, по квартирі купив!».

Паралельно Наталя в дуеті «Сестри Качків» виступає в піратській версії «Comedy Club» в Одесі – «Comedy Morgan». Коли і ця віха закінчується, Наталя починає виступати в різних образах, але один із них закріплюється надовго – це тьотя Наташа – торговка з Привозу, з величезною харизмою ззаду та спереду, якщо ви розумієте, про що ми.

Цей образ годує кілька років, тьотя Наташа успішно виступає в таких проектах, як «Бійцівський клуб» і на корпоративах по всій країні. Одночасно з цим Гаріпова редагує одеську лігу КВК і збирає театр «А» на базі Юридичної академії. У театрі вона ставить вистави за Довлатовим, Monthy Python, Еженом Йонеско та ін. У якийсь момент Наталя розуміє, що їй хочеться розвиватися далі, але не дуже розуміє, в яку сторону конкретно. Саме в особистому житті її чекає чергова невдача, яка і штовхає її на переїзд зі свого улюбленого міста до столиці.

У Києві вона працює сценаристом у Братів Шумахерів, де знайомиться з Максимом Паперником, співавторство з яким дає віру в те, що все вийде. Вона переходить працювати в продакшн телеканалу СТБ – «Vaverka», де кілька років поспіль пише успішний серіал «Коли ми вдома». У якийсь момент їй знову стає тісно, ​​і вона починає знімати короткометражні фільми на ті гроші, які заробляє сценаристом. Фільми приносять багато нагород з усього світу, але ніякого просування на батьківщині.

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2014 рік. У цей момент в Україні починає зароджуватися перший стендап-клуб. Організатори шукають жінку-коміка і наполегливо запрошують Наталю. Вона відмовляється, оскільки вважає, що зі сценою зав’язала. Але її все-таки змушують вийти вперше на сцену бару. Перший монолог був саме про те, як складно працювати жінці в чоловічому колективі. Після першого виступу вона хоче ще й розуміє, що більше без цього жити не зможе.

Вона починає весь свій вільний час займатися стендапом. У цей період її ставлять перед вибором: робота сценаристом в офісі або на вільних хлібах, але стендап-коміком. Вона вибирає складний, але чесний стосовно себе шлях самостійного розвитку. Світ отримує нового артиста, а в житті Наталі починається робота над собою як над коміком: важкі майданчики, провали, корпоративи в тишу, пошук тем і себе на сцені. На життя вона продовжує заробляти сценаріями, які пише в муках, тому що це, як і раніше, не те, чого їй по-справжньому хочеться.

Потім починається плідний період: програма «Розсміши коміка», де Наталя виграє двічі по 50000, «Сomedy Баттл», де вона стає фіналісткою, «Відкритий мікрофон», де вона доходить до півфіналу. Паралельно Наталя наважується на перший сольний тур по Україні. Це був прецедент, оскільки першим він був не тільки в її кар’єрі, але і в історії вітчизняного стендапу. І це не дивлячись на ризики того, що в країні ще майже ніхто не знає, що таке стендап, і конкретно її – Наталю Гаріпову.

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У своїх стендапах Наталя сміється над собою та піднімає незручні для суспільства теми: зради, невдоволення один одним, дурість, лінь, висміює несправжніх чоловіків і штучних жінок, говорить про те, про що люди іноді соромляться поговорити навіть у ліжку.

У 2017 році її подруга з КВК Анастасія Коняєва пропонує спробувати попрацювати над гумористичному шоу для СТБ. Результатом цього є шоу «Вечір з Наталею Гаріповою», де вона працює як ведучою, так і сценаристом.

Зараз Наталя, крім активної роботи на проекті, продовжує займатися стендапом і готує наступний, вже масштабніший, тур країною, який відбудеться восени 2018 року.

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