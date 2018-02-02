Настя Каменських (NK) підкорила сексуальними фото у провокаційній білизні

Найчарівніша суддя шоу «Х-фактор»-8 Настя Каменських, а віднедавна NK, відома своїми спокусливими нарядами. Цього разу співачка пішла далі і опублікувала знімки в чорній мереживній білизні.

Photo by @alexyaro #miami A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 1, 2018 at 1:42pm PST

На «Х-фактор»-8 Настя Каменських нерідко з’являлася у сексуальних жіночних сукнях і захоплювала фігурою. Нещодавно зірка відвідала Америку, де встигла провести приголомшливу фотосесію і поділилася результатами зі своїми фоловерами. Судячи з хештегу під знімками, Настя позувала в сонячному місті Майямі.

Photo by @alexyaro #miami A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 2, 2018 at 12:16am PST

Волосся, що розвивається на вітрі, келих вина, звабливий погляд і провокаційний образ – такою постала Настя Каменських (NK) перед своїми шанувальниками у соціальній мережі Instagram. Поп-діва продемонструвала приголомшливі форми і гарну засмагу.