Настя Каменських (NK) підкорила сексуальними фото у провокаційній білизні

Найчарівніша суддя шоу «Х-фактор»-8 Настя Каменських, а віднедавна NK, відома своїми спокусливими нарядами. Цього разу співачка пішла далі і опублікувала знімки в чорній мереживній білизні.
На «Х-фактор»-8 Настя Каменських нерідко з’являлася у сексуальних жіночних сукнях і захоплювала фігурою. Нещодавно зірка відвідала Америку, де встигла провести приголомшливу фотосесію і поділилася результатами зі своїми фоловерами. Судячи з хештегу під знімками, Настя позувала в сонячному місті Майямі.
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Волосся, що розвивається на вітрі, келих вина, звабливий погляд і провокаційний образ – такою постала Настя Каменських (NK) перед своїми шанувальниками у соціальній мережі Instagram. Поп-діва продемонструвала приголомшливі форми і гарну засмагу.
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