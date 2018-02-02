Фіналістка проекту «Україна має талант» Ксенія Симонова присвятила свою пісочну роботу загиблому три роки тому українському артистові Кузьмі Скрябіну. Вона намалювала основні моменти життя Андрія Кузьменка. Музичним супроводом до роботи стала пісня Кузьми Скрябіна «Добряк»

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«Не стало Андрія Кузьменка, якого ми знаємо як «Кузьма» або просто «Скрябін». Я не була особисто з ним знайома, тобто, ми не зустрічалися віч-на-віч, але познайомилися по електронній пошті. Це було близько за рік до його загибелі, в кінці 2013 року. Тоді Андрій запропонував мені зняти пісочний кліп на його пісню «Мамо», але ми не встигали, було дуже багато роботи, що накопичилася за рік. Він мені завжди дуже подобався як особистість, як артист – про його добрі справи я знала від волонтерів, які працювали з дітками, хворими на рак у відділенні онкогематології у Сімферополі.

Крім того, він встиг провести кілька концертів в допомогу хворим дітям Євпаторії. Тобто, був волонтером і благодійником, хоча цього ніколи не афішував. Коли його не стало, я відчула, що за мною борг. І ось дивовижна зустріч відбулася на початку 2017 року у Євпаторії, я зустрілася з Ольгою Любченко, останнім адміністратором Кузьми, Ольгою, яка разом з ним була в машині в ту страшну аварію, отримала важкі травми, але залишилася живою. І ми вирішили, що цього року знімемо триб’ют.

Пісню «Добряк» запропонувала Оля, а я її цілком підтримала – мені вона дуже подобається. Всі пісні, так чи інакше, автобіографічні – хоче цього автор чи ні. Напевно, він дійсно був таким – «Цiле життя усмiхався широко для всiх навкруги» і «позичав їм останнi грошi, а сам не просив узайми»… Царство Небесне тобі, Андрію, твої пісні з нами…», – написала автор роботи в описі до відео.

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Дивіться зворушливу роботу Ксенії Симонової тут:

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