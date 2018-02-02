Учасники гурту KAZKA, які беруть участь у Нацвідборі, поділилися з stb.ua своїми емоціями перед конкурсом і розповіли, кого вважають своїм головним конкурентом у конкурсі. Подробиці — в нашому матеріалі.

Чому гурт KAZKA вирішив узяти участь в Нацвідборі?

Нам здається, це круто. Тому що це дуже хороший конкурс і представляти свою країну в разі перемоги на ньому — це велика честь для будь-якого музиканта.

А наскільки ви впевнені у своїх силах?

У своїх силах упевнені, як завжди, на всі 100%. Але ось про перемогу на Нацвідборі я такого не сказав би.

А чому саме ваш гурт повинен виграти?

Це буде вирішувати глядач і судді. Я вважаю, що ми гідні представляти Україну на міжнародній арені. Ми український гурт, який представляє сучасну українську музику, але при цьому вплітає в неї етнічний колорит, автентичність і наше коріння.

Розкажіть про вашу композицію.

Наша конкурсна пісня називається «Дива». Вона про те, що чудеса трапляються щодня, і якщо ти будеш уважно спостерігати за світом, то ти їх помітиш.

А пісня чому українською, а не англійською?

Ми ж з України, а не з Англії. Справа не в мові, а в образі, в мелодії, в самій пісні. Якщо пісня гарна, щира і справжня, вона буде зрозуміла будь-якою мовою — люди сприймають її на іншому, тоншому рівні.

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Скажіть, ви вже чули композиції, які були представлені іншими учасниками?

Деякі чули, але не всі.

І ви розгледіли в комусь конкурента для себе?

Звичайно. Для нас конкуренти — це Yurcash. Він «затятий конкурент» ще з «Х-Фактора».

А якщо раптом не вдасться виграти, наступного року будете пробувати сили?

Не знаю, ми ще не будували такі довгострокові плани. Давайте переживемо перший півфінал, а потім подивимося.

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