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Телеканал СТБ / KAZKA: Для нас конкуренти — це Yurcash

KAZKA: Для нас конкуренти — це Yurcash

Телеканал СТБ

Учасники гурту KAZKA, які беруть участь у Нацвідборі, поділилися з stb.ua своїми емоціями перед конкурсом і розповіли, кого вважають своїм головним конкурентом у конкурсі. Подробиці — в нашому матеріалі.  

Чому гурт KAZKA вирішив узяти участь в Нацвідборі?

Нам здається, це круто. Тому що це дуже хороший конкурс і представляти свою країну в разі перемоги на ньому — це велика честь для будь-якого музиканта.  

А наскільки ви впевнені у своїх силах?  

У своїх силах упевнені, як завжди, на всі 100%. Але ось про перемогу на Нацвідборі я такого не сказав би.  

А чому саме ваш гурт повинен виграти?

Це буде вирішувати глядач і судді. Я вважаю, що ми гідні представляти Україну на міжнародній арені. Ми український гурт, який представляє сучасну українську музику, але при цьому вплітає в неї етнічний колорит, автентичність і наше коріння.  

Розкажіть про вашу композицію.  

Наша конкурсна пісня називається «Дива». Вона про те, що чудеса трапляються щодня, і якщо ти будеш уважно спостерігати за світом, то ти їх помітиш.

А пісня чому українською, а не англійською?  

Ми ж з України, а не з Англії. Справа не в мові, а в образі, в мелодії, в самій пісні. Якщо пісня гарна, щира і справжня, вона буде зрозуміла будь-якою мовою — люди сприймають її на іншому, тоншому рівні.

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Скажіть, ви вже чули композиції, які були представлені іншими учасниками?  

Деякі чули, але не всі.

І ви розгледіли в комусь конкурента для себе?  

Звичайно. Для нас конкуренти — це Yurcash. Він «затятий конкурент» ще з «Х-Фактора».  

А якщо раптом не вдасться виграти, наступного року будете пробувати сили?  

Не знаю, ми ще не будували такі довгострокові плани. Давайте переживемо перший півфінал, а потім подивимося.

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