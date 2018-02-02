Переможець «Х-фактора»-5 Дмитро Бабак та українська співачка Тетяна Піскарьова об‘єдналися в дует, аби представити Білорусь на Євробаченні-2018. Докладніше про українських артистів, які взяли участь у відборі в іншій країні, — у нашому матеріалі. Українська співачка Тетяна Піскарьова та переможець «Х-фактора»-5 Дмитро Бабак подавали заявку на український Нацвідбір, проте не пройшли до конкурсу. Здаватися артисти не стали та поїхали до Білорусі, аби спробувати свої сили у їхньому шоу. Перед цим вони об‘єдналися в дует «Піскарьова&Бабак» і потрапили до білоруського нацвідбору.

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«Коли я вперше почула голос цього молодого і талановитого артиста наживо, в ту ж хвилину зрозуміла, що хочу з ним заспівати, адже його голос зливається з моїм на 100%! Буквально наступного дня після нашого знайомства Дмитро написав пісню, я побудувала її за динамікою і драматургією і ми дійшли до висновку, що це буде дуже потужна композиція», — розповіла на своїй сторінці у соцмережі Піскарьова.

Як відомо, виконавці вже виступили у першому півфіналі Білорусі. Дует виконав пісню українською. Композиція називається «Ми відлітаєм».

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