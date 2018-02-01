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Телеканал СТБ / The Erised: Ми звучимо не гірше зарубіжних артистів

The Erised: Ми звучимо не гірше зарубіжних артистів

Телеканал СТБ

Учасники українського англомовного електронного гурту The Erised, який братиме участь у Нацвідборі на Євробачення-2018, розповіли stb.ua, що для них значить участь у пісенному конкурсі та чим особлива їхня композиція для шоу. Докладніше про це — в нашому матеріалі.

Чому Ви вирішили взяти участь у Нацвідборі на Євробачення?  

У нас кілька причин для того, аби брати участь у Нацвідборі. Ми дуже хотіли б показати жителям нашої країни свою музику. Так вийшло, що ми на самому початку своєї кар’єри підписали контракт з британським лейблом, і у нас більше прослуховувань та концертів у Європі та Америці. Настав час голосно заявити про себе в рідній країні.  Також Нацвідбір для нас — це дуже крутий досвід. Ми як гурт ніколи не брали участі в конкурсах. Ну, і головна причина — ми б дуже хотіли показати всьому світу, що в Україні є якісна, нова музика. Ми добре розмовляємо міжнародною мовою, ми звучимо не гірше зарубіжних артистів. Але ми колектив із Києва, який хоче з гордістю представити свою прекрасну країну. Це для нас велика честь!  

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Ви спеціально написали трек для відбору? Коли відбулася презентація пісні?  

Прем’єра пісні відбулася 30 січня. Був начерк композиції, який лежав і чекав слушного моменту. «Heroes» трохи відрізняється від інших наших пісень. І коли ми вирішили брати участь у Нацвідборі, то перший же варіант, який прийшов в голову, — «Heroes».  Ми її дістали з далекої полиці, доробили, і тепер вона звучить як пісня, яку ми б хотіли виконати всій Європі від імені України:)

Це лірична композиція?  

Пісня «Heroes» — ода мрії, заради здійснення якої людина готова йти на край світу.  Кожен з нас герой і зможе все, якщо дуже сильно вірити в себе і мрію. Якщо ви так довго чекали знака, щоб почати змінювати своє життя на краще, то пісня «Heroes» — той самий знак!  

Чому Ви саме її вибрали?  

Ця пісня чекала слушної нагоди. На наш погляд, вона дуже підходить для Євробачення. Вона дає надію і голосно заявляє, що Україна вірить в те, що незважаючи на непросту ситуацію не тільки в нашій країні, а й у всьому світі, ми віримо у світле майбутнє!

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