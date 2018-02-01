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Телеканал СТБ / «Слідство ведуть екстрасенси»: моторошне вбивство медсестри

«Слідство ведуть екстрасенси»: моторошне вбивство медсестри

Телеканал СТБ

4 лютого 2018 року о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу експерти вирушать у село Лежине Запорізької області, щоб з’ясувати причини жорстокого вбивства молодої дівчини.

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Останнє фото 23-річної Аліни Дякової було зроблено на початку грудня минулого року. Тоді дівчина тільки отримала посаду старшої медсестри в Запорізькій обласній лікарні. Але вже через два тижні якийсь нелюд поставив на всіх мріях і надіях дівчини хрест…

Востаннє її бачили 13 грудня. Дорогою з роботи Аліна заїхала до бабусі в село Новостепнянське, що поруч із Запоріжжям, і привезла старенькій ліки. Звідти вона повинна була відправитися в сусіднє село. Однак на маршрутку дівчина так і не сіла, а матері по телефону сказала, що перебуває на кладовищі. Але як вона там опинилася і чому більше нічого не розповіла?

У розпачі мати звернулася в поліцію. Не чекаючи відведених законом трьох днів, правоохоронці почали пошуки! Долучилися й односельці.

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Зниклу знайшли 15-го грудня, через 2 дні після зникнення. Тіло Аліни було в полі, неподалік від села Новоолександрівка, що в 5 кілометрах від Лежиного, куди дівчина прямувала у свій останній вечір. Аліна була роздягнена, руки і ноги зв’язані, а на голову надітий чорний поліетиленовий пакет…

За розслідування візьмуться найсильніші експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси»: ясновидець з Азербайджану Хаял Алекперов і відьма-некромант Жанна Шулакова.

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«Мені сьогодні приснився сон. Я була на місці цієї дівчини Аліни. Я перебувала в якомусь закритому вузькому просторі, навіть не могла поворухнутися. Таке враження, що Аліну перед смертю помістили в якусь труну», розповість Жанна Шулакова.

Що ж означає побачене відьмою? Невже дівчину дійсно живцем помістили в труну?

«Коли я питаю, хто вбивця, священна книга відповідає: шукай руку з хрестом. До того ж, дівчина дзвонила матері з кладовища. Мене це наводить на думку про ритуальне вбивство», повідомить Хаял Алекперов.

Невже дівчина стала жертвою кривавого ритуалу? Чому Хаял Алекперов мало не опинився під колесами автомобіля і чи розберуться з цим екстрасенси дізнайтеся 4 лютого о 19:00 на СТБ

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