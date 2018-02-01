У гардеробі дівчини крім зручного пуховика також має бути модне зимове пальто. Виробники пропонують сотні різноманітних моделей, тому кожна знайде свій варіант. Сезон зима 2018 особливо цікавий модницям для експериментів, адже немає чітких правил та обмежень щодо вибору. Які ж пальта особливо актуальні у новому сезоні?

Класичний стиль пальто

Класичний крій – це довгі та міді-пальта, вони органічно впишуться як в діловий, так і в повсякденний образ. Таке пальто може бути в А-силуеті, як приталене, так і більш вільне, а також з поясом, який підкреслить вашу талію. Найкраще вибрати однотонне пальто в синьому, чорному, бежевому або оливковому кольорі.

Пальто в стилі oversize

Стилісти вважають, що цей формат пальто підійде абсолютно всім, головне – правильно підібрати довжину та об’єм. Такий фасон вдало підкреслить принади, а також легко приховає недоліки. Навіть найсором’язливішим цей стиль додасть впевненості в собі.

Стильне пальто в клітинку

Пальто з принтом у клітинку з моди вийде ще нескоро. У цьому сезоні будуть всі розміри і варіації цього принта, починаючи від класичної “шотландки” до непростого “гленчака”. Стриманість, авангард і спокій – усе це поєднує в собі клітчастий принт.

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Модне пальто з хутром

У цьому сезоні хутро стало найпопулярнішим варіантом оздоблення. Актуальними будуть пальта з великим хутряним коміром, але на цьому дизайнери не зупинилися. Хутро буде красуватися скрізь: на манжетах, кишенях, рукавах і капюшонах. Такі вишукані хутряні пальта замінять вам навіть дорогу шубу.

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Модні відтінки сезону осінь–зима 2017–2018

Якщо вам набридли темно-коричневі, сірі та чорні кольори, стилісти рекомендують звернути увагу на малиновий, червоний, кораловий і помаранчевий. Ну а для тих, хто не є прихильником таких яскравих відтінків, дизайнери пропонують більш спокійну палітру: в тренді оливковий, темно-синій, гірчичний, фіолетовий, шоколадний і бежевий.

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