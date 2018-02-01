Коли з’являється вільний час, кожен хоче провести його цікаво та з користю. Але що робити, якщо в голову нічого не приходить? Наша відповідь – відвідати кінотеатр! А для того, щоб вибір фільму не забирав багато часу, сайт stb.ua підготував добірку новинок кінопрокату на лютий 2018. Крім того, ми продовжуємо на регулярній основі щомісяця знайомити вас з новинками на нашому сайті. Що подивитися в кінотеатрах у цьому місяці – читайте в кіноафіші на лютий 2018!

Зменшення

Жанр: комедія

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 135 хвилин

Проблема перенаселення людей стала незначною після відкриття норвезькими вченими технології зі зменшення людей. Ця процедура має можливість надати забезпечене майбутнє і зробити світ мініатюрним. Не довго думаючи, Пол і його дружина приймають рішення пройти процедуру, але чи не пошкодують вони про своє рішення?

Я, Тоня

Жанр: біографія

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 119 хвилин

Біографічна спортивна чорна комедія режисера Крейга Гіллеспі. Історія розповідає про відому та успішну фігуристку Тоні Хардінг. На чемпіонаті з фігурного катання 1994 року колишній чоловік Тоні та її охоронець, щоб збільшити її шанси на перемогу, підмовили хлопця на ім’я Шейн Стент зламати ногу її прямій конкурентці. Через чутки, що поширилися по всьому світу, Хардінг незабаром опинилася в гущі кримінальної історії.

П`ятдесят відтінків свободи

Жанр: мелодрама

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 105 хвилин

У заключній частині трилогії роману Е. Л. Джеймс глядачі побачать весілля Крістіана і Анастейші, але насолоджуватись сімейним життям їм поки що рано. Несподівано сестру Крістіана Мію викрадають, а в цей час Анастейша дізнається, що чекає на дитину.

Уїджі: Прокляття Вероніки

Жанр: жахи

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 105 хвилин

Безвинна гра перетворилася в кошмар для веселого підлітка Вероніки. Бавлячись дошкою для спіритичних сеансів, вона випустила на волю Смерть. Що буде з дівчиною і як вона самостійно впорається з усім, що накоїла?

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Злодії

Жанр: бойовик

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 140 хвилин

Американський коп на прізвисько Великий Нік давно ганяється за легендарною групою злодіїв. Після того, як Нік дізнається, що скоро планується пограбування головного банку США, він вирішує взяти все у свої руки і перешкодити грабіжникам.

Недруги

Жанр: драма, пригоди

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 134 хвилини

Війна ось-ось закінчиться. Капітан Блокер отримує останнє завдання – привести вмираючого вождя індіанців на батьківщину. Він справно виконує це завдання, веде сім’ю вождя через небезпечні місцевості, де до нього чіпляється жінка, дітей яких вбило плем’я команчі. Несподівано для Блокера, ця зустріч змінює його життя.

Усі гроші світу

Жанр: детектив, драма

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 135 хвилин

Світ не знає людину багатшу і жадібнішу, ніж Пол Гетті. Навіть викуп свого онука, якого викрали невідомі, Пол відмовився платити. Тоді мати хлопчика з надією на краще наймає співробітника служби безпеки Гетті. На що готова мати задля порятунку сина?

Секретне досьє

Жанр: біографія, історичний

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 116 хвилин

Правдива історія про першу жінку-журналіста газети «Вашингтон пост» Кетрін і редактора Бена. Після розкриття таємниці, яку держава Америки оберігала 30 років, Кетрін і Бен ризикують своєю кар’єрою та свободою заради першості над газетами Америки.

Колесо чудес

Жанр: комедія

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 101 хвилина

1950-роки, парк розваг в Коні-Айленд. Неймовірні атракціони, шум і найрізноманітніші люди, кожен з яких має свою долю та життєву драму. Фільм розповість історію чотирьох абсолютно різних героїв, чиї лінії життя тісно переплетуться в парку атракціонів.

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