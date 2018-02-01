Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2018 INGRET розповіла stb.ua, чому вирішила взяти участь у конкурсі, яку пісню виконуватиме і наскільки хвилюється перед шоу. Подробиці — у нашому матеріалі.

Чому Ви вирішили взяти участь в Нацвідборі?

Я спочатку не збиралася на Нацвідбор, мені запропонував Руслан Квінта і я не відмовилася.

Чому саме Ви повинні виграти конкурс?

Я, напевно, і не вважаю, що саме я повинна виграти, але я б не відмовилася. У будь-якому випадку, це класний досвід і нові знайомства.

У Вас вже готова пісня для шоу?

У мене вже записана пісня для Нацвідбору — «Save my planet» — «Збережи мою планету». У мене буде історія така: людина може все, все в її руках, але вона повинна пам’ятати, що не головна на цій планеті, а є якісь вищі сили — Бог і т. п.Ти не менш вона може зробити цю планету набагато кращою, як мінімум не смітити.

Це лірична пісня?

Це взагалі не лірична пісня, я ніколи не співала в такому стилі. Але це для мене найскладніша пісня, яку коли-небудь я взагалі виконувала. Там є і реп, там є і шматочок фолку, є поп, інді. Начебто прикольно вийшло. Але я такі пісні, в такому жанрі ще не співала ніколи. Це буде для мене якийсь експеримент і життєвий досвід.

Хто написав пісню?

Пісню писала я. Написала її десь чотири роки тому. Спочатку вона називалася «Океанський піпл». Там було про рибок, океан. Але потім ця пісня стала глобальнішою, тому що я почала працювати з Потапом і ми вже разом з ним допридумували цю пісню. Ми працювали над треком з Потапом: він перекладав пісню (я англійську не знаю), наспівував мотиви.

А чому Ви не наважувалися її виконувати?

Я не наважувалася її виконувати, тому що я чекала якогось такого моменту, наприклад, як зараз. Я просто відчувала, що не потрібно цього робити, і не робила.

А чому саме ця пісня серед всіх інших?

Тому що ми її першу почали робити з Потапом. І саме запропонували участь в Нацвідборі й у нас в принципі не було інших пісень і не було інших виборів.

А хто написав музику?

Я. Але Потап теж придумував якісь мотиви.

А пісня абсолютно серйозна?

Реально, так. Пісня про глобальні проблеми.

Шоу придумали вже?

Поки ні. В процесі.

А російською або українською пісня звучатиме в майбутньому?

Ну, взагалі ми планували російську версію, але поки її немає, я не можу обіцяти, буде вона чи ні.

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А презентувати трек до Нацвідбору будете?

Не знаю. Ще не презентую, може, виконаю її вперше на сцені. Було б прикольно, але як це зробити — не розумію поки. Може за тиждень випущу, поки не знаю.

Які емоції Ви відчуваєте перед шоу?

Я дуже хвилююся, дуже панікую і боюся.

Деякі учасники кажуть, що вони не хвилюються. Вірите в це?

Ну, не знаю. Я точно хвилююся. Мені здається, це нормально – хвилюватися. Я ненавиджу це хвилювання перед сценою. Мені хочеться швидше вийти на сцену і заспівати, на сцені це все проходить.

Ви чули пісні інших учасників?

В Instagram по 30 секунд щось чула.

Ви бачите в когось конкурента для себе?

Я взагалі не люблю слова “конкурент”. Для мене немає такого слова. Просто хтось переможе, а хтось — ні. Всі тут несуть якусь творчість. Я нікого не буду вважати тут своїм конкурентом.

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