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Телеканал СТБ / Чи буде вихідний 8 березня 2018 в Україні

Чи буде вихідний 8 березня 2018 в Україні

Телеканал СТБ

Багато українців, а особливо жінки, задаються питанням – чи буде вихідний 8 березня 2018 в Україні? Адже в зв’язку з декомунізацією радянських свят, у цьому році говорили про скасування в Україні вихідного в цей день. Ми поспішаємо повідомити – свято 8 березня 2018 в Україні відбудеться.

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Міжнародний жіночий день є державним святом в Україні. 8 березня – офіційний неробочий день для всіх українців. У 2018 році він потрапляє на четвер, тому за рекомендацією Кабміну, вихідним днем може стати і наступна за святом п’ятниця. Таким чином, перше весняне свято триватиме з 8-го по 11 березня.1423493649_podarok_mame_8_marta-q_enl

Давайте згадаємо, що за свято таке Жіночий день? І як з’явилася традиція святкувати день 8 березня?

У 1910 році діячка німецького і міжнародного робочого руху Клара Цеткін на міжнародній конференції жінок внесла пропозицію про вибір одного дня в році, в який жіноцтво зможе привертати увагу суспільства до проблем жінок і їх вирішення. З того часу 8 березня відзначалося, як день народження жіночого пролетаріату.

У наш час свято 8 березня, або як його ще називають Жіночий день – це час, коли жінки отримують увагу від своїх чоловіків, синів, онуків, а також в цей день прийнято особливо яскраво і красиво вітати своїх мам.

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Уже який рік на 8 березня чоловіки дарують подарунки всім своїм найулюбленішим і шановним жінкам. Намагаються робити сюрпризи, а також існує думка, що в цей день вся жіноча стать не повинна працювати, а тільки займатися собою, своєю красою і святкуванням. Безумовно для всіх жінок таке свято є дуже приємним і довгоочікуваним. Тому кожна представниця жіночої статі завжди чекає сюрпризів, подарунків та компліментів в цей день.

8 березня на даний момент часу святкують в таких країнах: Грузії, Вірменії, Білорусі, Росії, Азербайджані, Казахстані, Киргизії, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Україні. Також 8 березня відзначають в Китаї, Анголі, Буркіна-Фасо, Кенії, Мадагаскарі, Гвінеї-Бісау, Замбії, Камбоджі, Китаї, Конго, Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі, Північній Кореї, Уганді.

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