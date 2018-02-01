Лютий по праву вважається одним з найхолодніших місяців року, тому для того, щоб залишатися в настрої, вкрай необхідно якось розбавляти сірі будні яскравими подіями. Ви можете приготувати щось смачне та покликати друзів, змінити зачіску, сходити в кіно або на концерт улюблених виконавців. До речі, музика завжди піднімає настрій, а часто навіть надихає на нові ідеї. Найбільш незабутні та романтичні концерти до Дня всіх закоханих вже не за горами. Thomas Anders, LAMA та багато інших виконавців ви почуєте на їх сольних концертах. Читайте афішу концертів в Києві на лютий 2018 у нашому матеріалі.

Табула Раса

2 лютого о 22:00

Docker’s ABC

Вартість квитків: 100–750 грн

Street Jazz – Ella Fitzgerald

4 лютого о 19:00

Будинок архітектора

Вартість квитків: 225–450 грн

Національний відбір на Євробачення-2018

10 і 17 лютого о 18:00

Палац культури КПІ

Вартість квитків: 250–1290 грн

Дивитися онлайн відбір на Євробачення 2018 Україна

Thomas Anders

13 лютого о 19:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків: 450–3450 грн

Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS

14–16 лютого о 19:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків: 200–1750 грн

SKAI

14 лютого в 19:00

ATLAS

Вартість квитків: 300–850 грн

LAMA

14 лютого о 20:00

Caribbean Club

Вартість квитків: 390–1600 грн

Eve Cornelious

14 лютого о 20:00

Галерея «Висоцький»

Вартість квитків: 1200 грн

Музична премія «Yuna»

26 лютого о 19:30

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків: 300–3000 грн

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