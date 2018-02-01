Лютий по праву вважається одним з найхолодніших місяців року, тому для того, щоб залишатися в настрої, вкрай необхідно якось розбавляти сірі будні яскравими подіями. Ви можете приготувати щось смачне та покликати друзів, змінити зачіску, сходити в кіно або на концерт улюблених виконавців. До речі, музика завжди піднімає настрій, а часто навіть надихає на нові ідеї. Найбільш незабутні та романтичні концерти до Дня всіх закоханих вже не за горами. Thomas Anders, LAMA та багато інших виконавців ви почуєте на їх сольних концертах. Читайте афішу концертів в Києві на лютий 2018 у нашому матеріалі.
Табула Раса
2 лютого о 22:00
Docker’s ABC
Вартість квитків: 100–750 грн
Street Jazz – Ella Fitzgerald
4 лютого о 19:00
Будинок архітектора
Вартість квитків: 225–450 грн
Національний відбір на Євробачення-2018
10 і 17 лютого о 18:00
Палац культури КПІ
Вартість квитків: 250–1290 грн
Дивитися онлайн відбір на Євробачення 2018 Україна
Thomas Anders
13 лютого о 19:00
Національний палац мистецтв «Україна»
Вартість квитків: 450–3450 грн
Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS
14–16 лютого о 19:00
Національний палац мистецтв «Україна»
Вартість квитків: 200–1750 грн
SKAI
14 лютого в 19:00
ATLAS
Вартість квитків: 300–850 грн
LAMA
14 лютого о 20:00
Caribbean Club
Вартість квитків: 390–1600 грн
Eve Cornelious
14 лютого о 20:00
Галерея «Висоцький»
Вартість квитків: 1200 грн
Музична премія «Yuna»
26 лютого о 19:30
Національний палац мистецтв «Україна»
Вартість квитків: 300–3000 грн