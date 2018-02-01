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Телеканал СТБ / Афіша концертів на лютий 2018 у Києві: вибір редакції СТБ

Афіша концертів на лютий 2018 у Києві: вибір редакції СТБ

Телеканал СТБ

Лютий по праву вважається одним з найхолодніших місяців року, тому для того, щоб залишатися в настрої, вкрай необхідно якось розбавляти сірі будні яскравими подіями. Ви можете приготувати щось смачне та покликати друзів, змінити зачіску, сходити в кіно або на концерт улюблених виконавців. До речі, музика завжди піднімає настрій, а часто навіть надихає на нові ідеї. Найбільш незабутні та романтичні концерти до Дня всіх закоханих вже не за горами. Thomas Anders, LAMA та багато інших виконавців ви почуєте на їх сольних концертах. Читайте афішу концертів в Києві на лютий 2018 у нашому матеріалі.

Табула Раса

2 лютого о 22:00

Docker’s ABC

Вартість квитків: 100750 грн

табула раса

Street Jazz Ella Fitzgerald

4 лютого о 19:00

Будинок архітектора

Вартість квитків: 225450 грн

Street Jazz - Ella Fitzgerald

Національний відбір на Євробачення-2018

10 і 17 лютого о 18:00

Палац культури КПІ

Вартість квитків: 2501290 грн

евро

Дивитися онлайн відбір на Євробачення 2018 Україна

Thomas Anders

13 лютого о 19:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків: 4503450 грн

Thomas_Anders_b

Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS

1416 лютого о 19:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків: 2001750 грн

notre dam - копия

SKAI

14 лютого в 19:00

ATLAS

Вартість квитків: 300–850 грн

3423432

LAMA

14 лютого о 20:00

Caribbean Club

Вартість квитків: 3901600 грн

lama

Eve Cornelious

14 лютого о 20:00

Галерея «Висоцький»

Вартість квитків: 1200 грн

eve

Музична премія «Yuna»

26 лютого о 19:30

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків: 3003000 грн

yuna

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