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Телеканал СТБ / «Я соромлюсь свого тіла»-5: Яких результатів досягли пацієнти минулих сезонів за рік

«Я соромлюсь свого тіла»-5: Яких результатів досягли пацієнти минулих сезонів за рік

Телеканал СТБ

Вже завтра, 1 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ можна буде подивитися прем’єрний випуск п’ятого сезону проекту, що не має аналогів в Україні, – «Я соромлюсь свого тіла». Яких успіхів досягли герої, які вже знайомі глядачам? Як змінилося їхнє життя? Пацієнти з якими захворюваннями шокують лікарів проекту? Про це та багато іншого ви дізнаєтеся в неймовірному 1 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5.

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Протягом п’яти років проект «Я соромлюсь свого тіла» рятує життя і змушує вірити в неможливе. У прем’єрному випуску нового сезону глядачі побачать продовження історії «кришталевої людини» – Руслана Дорожка. Після трьох складних операцій на хлопця чекає фінальний етап лікування.

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Вражаючими результатами роботи хірургів поділиться ще один пацієнт Валерія ОславськогоЮрій Нестерук. Рік тому чоловік звернувся в проект, щоб позбутися нейрофіброми – гігантської пухлини, що утворилася в районі серця внаслідок пережитого ДТП.

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Зустрінеться з героїнею минулого сезону і Катерина Безвершенко. До неї на прийом прийде Маша Бусько, щоб розповісти, чи вдалося лікарям вирішити її проблему з дермоїдною кістою. Новоутворення на оці заважало дівчинці добре бачити і відчувати себе впевнено в суспільстві.

Крім того, глядачі дізнаються, як проходить лікування Ярослави Осипенко, котра потребує встановлення титанового протезу нижньої щелепи, а також познайомляться з новим пацієнтом проекту – Василем Колопачем, крик про допомогу якого змусив Валерія Ославського відкласти всі справи і навідатися до чоловіка особисто.

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І, звичайно, п’ятий сезон наймасштабнішого медичного проекту країни не обійдеться без нових і несподіваних експериментів! Уже в прем’єрному випуску ведучі з’ясують, як насправді мобільні телефони впливають на наше здоров’я, і ​​розкажуть, в чому користь сексуальних іграшок.

Дивіться 1 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 у четвер, 1 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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