Сьогодні, 31 січня о 20:00 відбудеться довгоочікувана прем’єра улюбленого кулінарного шоу мільйонів “МастерШеф” випуск 1 від 31.01.2018. У цьому сезоні на глядача чекає цікаве нововведення: у проекті братимуть участь підлітки — хлопці та дівчата від 14 до 17 років. Вони такі різні: емоційні, романтичні, збентежені та полохливі, але при цьому талановиті та цілеспрямовані… У першому випуску ви дізнаєтеся про всі подробиці кастингу, про претендентів на участь у шоу і про те, які ж страви припадуть до смаку суддям.

Дивитися онлайн МастерШеф – підлітки на Кулінарному випускному

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Безкомпромісна Мирослава впевнена у своєму успіху, тому що, за її словами, вона готує душею. Але чи розділять її впевненість судді, коли дівчина презентує свою страву?

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За спиною у Тані, юної міс Україна, безліч фотосесій та зйомок, тому вона добре знає, як правильно себе подати. Але чи зможе вона так само впевнено представити свою страву на суд компетентного журі? Крім того, дівчина зізналася, що прийшла на проект із вільним серцем, і, можливо, саме на “МастерШеф” почнеться нова історія кохання…

Славік настільки перенервував, що у нього стали підкошуватися ноги і серце буквально вискакувало з грудей. Чи зможе хлопець впоратися з тривогою і представити свою страву так, щоб стати учасником “МастерШеф”?

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Красунчик Марк знає про дівчат все і впевнений, що зможе підкорити будь-яку. Адже особисте життя хлопця дуже насичене: на цей момент він намагається зробити вибір одразу між трьома дівчатами. Чи подіють прийоми юного спокусника на Тетяну Литвинову?

В одного з героїв кастингу вдома живе удав. Більш того, у хлопця немає приятелів, тому змія для нього — це не просто домашній улюбленець, а ще й близький друг. Який же сюрприз для суддів міг приготувати наш любитель змій? Невже на кастинг він прийшов не сам?

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Дивіться прем’єру кулінарного шоу “МастерШеф” з підлітками 31 січня о 20:00 на телеканалі СТБ і онлайн на сайті masterchef.stb.ua.

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