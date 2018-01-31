Учасники українського рок-гурту Kozak System, які беруть участь у Нацвідборі на Євробачення-2018, розказали stb.ua цікаві подробиці про свою конкурсну пісню «Mamai», поділилися думками про єврошоу та розповіли, чому саме їхній гурт має перемогти у відборі. Читайте наш матеріал — буде дуже цікаво!

Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у Нацвідборі на Євробачення?

Володимир Шерстюк: Я пропоную починати зі зворотного: «А чому ми маємо НЕ брати участь в Євробаченні?». Вже третій рік поспіль відбувається фантастичне шоу для всієї країни, яке проводить канал СТБ разом з UA1, яке більше схоже навіть на Line-up нормального музичного фестивалю. І люди слідкують за цим, люди радіють, люди бачать цілий зріз сучасної української музики. І коли ми нарешті зрозуміли, що у Нацвідбір Євробачення потрапляють не якимось незрозумілим чином, як це було раніше, а потрапляють внаслідок нормального голосування людей, коли чесно змагаються на шоу, коли все відкрито, ми вирішили для себе «А чому ні?». І, власне, цього року ми представляємо пісню «Mamai» на відбірковому турі. Дуже сподіваємося, що вона сподобається. І 10 лютого ми чекаємо на голосування. Ми виступаємо під номером 6.

Іван Леньо: Саме пісня «Mamai», можливо, стала кінцевою причиною, чому ми вирішили її показати на широкий загал. Йдеться про те, що ми раніше ставились до цього конкурсу дещо скептично. По-перше, музика — це не спорт. І зрозуміло, що жодних критеріїв не існує — “хто кращий”. Але це нереально потужний медійний розголос. І коли йдеться про те, що ми маємо можливість сказати європейцям в першу чергу, хто ми — українці, яка наша справжная українська сучасна музика, що ми хочемо цією піснею донести до людей, — це дуже важливо. Давайте все-таки спробуємо попри таку певну гламурність цього конкурсу закрити очі на ці складові та натомість зрозуміти, що зараз будь-яке джерело правдивої інформації про Україну неймовірно важливе за кордоном. Тому що ми продовжуємо, як ви розумієте, виборювати свою незалежність, і музика є дуже серйозним фактором сприйняття нас за кордоном.

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А це буде пісня, як я розумію, патріотична? Про Україну, про якісь події?

Сергій Соловій: Це не в патріотизмі справа. В нас в Україні якась така хвороба зараз: якщо ти щось робиш українське або співаєш щось українське, чомусь кажуть: «Ви щось патріотичне співаєте?». Це не патріотичне, це просто наше.

А про що саме пісня?

Сергій Соловій: Пісня про козака Мамая. Для тих, хто «не в тємє» (бо є такі, що не в темі, є багато тих, хто не знає, хто це такий — Козак Мамай), — це український Аеронмен, український Бетмен чи там Оптімус Прайм. Як і у кожного супергероя, в нього є своя суперсила. Його суперсила — це нести добро і позитив, і радість у кожний дім через нашу пісню.

А ви будете виконувати англійською чи українською?

Іван Леньо: Ми будемо виконувати англійською. У нас були суперечки з цього приводу. Бо якщо ми захотіли бути найкращими в Україні, то потрібно було би співати українською. Але ж потім, коли ми станемо найкращими в Україні, поїдемо до Португалії. А там потрібно співати так, щоб нас розуміли. Розуміли, про що ця пісня. Ця пісня має дійсно дуже серйозний зміст. І нам би хотілося, щоб сенс цих слів був зрозумілий європейцям.Тому вирішили співати англійською. Можливо, це не найкращий вибір, тому що будь-хто, хто народився не в Англії, все-таки буде мати якийсь певний акцент чи елементарний мінус перед справжнім носієм мови. Але такі умови конкурсу, тому мусимо з ними погодитись.

Це авторська пісня? Ви самі складали її, так?

Іван Леньо: Це авторська пісня. А слова до цієї пісні написав відомий український поет, наш друг — Микола Бровченко.

А музика ваша?

Іван Леньо: Музика Kozak System.

Вона буде у вашому стилі? Чи в якомусь, навпаки, незвичному?

Володимир Шерстюк: Якраз у нашому, козацькому, стилі. В тому, який фактично уже 17 країн чуло. Хочемо, щоб ще почула більшість.

А ви будете презентувати трек на Нацвідборі 10 числа?

Володимир Шерстюк: Ні, ми будемо трішки раніше її презентувати. Це буде 6 лютого. Хочемо, щоб люди ознайомились. І дуже сподіваємося на те, що люди її почують саме душею, своїми генетичними нервами – тим, що ми називаємо кодом нації. Ми цією піснею звертаємося до найглибинніших інстинктів національних. Люди, які почують цю пісню, вони згадають своїх предків, які жили, можливо, 300 років тому.

А потім ви плануєте також перекладати українською мовою?

Володимир Шерстюк: Хороше питання. Плануємо.

Іван Леньо: Якщо ми переможемо на Євробаченні, то, я думаю, ми будемо змушені перекласти не тільки українською, але й польською, зокрема. Бо це країна, в якій ми дуже часто гастролюємо, ми багато де гастролюємо. Не виключено, що й ще якоюсь мовою: словацькою, сербською. По-перше, ці мови нам близькі, ми їх розуміємо і вони нас розуміють. Справа в тому, якщо ти приїжджаєш в якусь країну, то так чи інакше ти мусиш поважати тих людей, до яких ти приїхав, тим доступніше ти будеш виражати емоцію. А мова є одним із найближчих єдначів між народами. Тому, зрозуміло, хотілося б, щоб не тільки сприймали енергію і музику, але й розуміли, про що ти співаєш.

А якщо раптом не пройдете?

Іван Леньо: Ми пройдем.

Володимир Шерстюк: До того ж, пісня є все одно піснею і вона все одно народжена, вона існує. Ми її вже грали на новорічному святі у Вроцлаві, де ми брали участь серед польських зірок. Ми на найбільшому пафосному польському концерті. І ми вирішили її спробувати на публіці, і публіка її сприйняла неймовірно добре. Ця пісня і так уже є.

Тобто вона вже була презентована, тільки не в Україні?

Володимир Шерстюк: Ну, вона була презентована не як пісня для Євробачення. Просто як трек.

Але ви її писали саме для Євробачення?

Іван Леньо: А це саме одна із умов Євробачення — написати свіжу пісню або, скажімо так, не виконувати пісню, яка є старшою 1 жовтня 2017 року.

Тобто вона з’явилася пізніше?

Володимир Шерстюк: Так, вона з’явилася пізніше. Це свіжа пісня.

А ви вже придумали, в якому стилі будете виступати? Спецефекти особливі чи якісь танці будуть?

Іван Леньо: Якщо йдеться про постановку шоу, то ми, безумовно, над нею працюємо. Над постановкою номеру працюють професіонали, які це роблять, в принципі, завжди. Ми вважаємо, що на такому шоу, як Євробачення, артисти, які виступають і які звикли виступати на сцені, повинні продумати свій живий виступ, який гарно би виглядав на телевізійній картинці.Тому що, якщо ти береш участь в телевізійному шоу, ти маєш виглядати якнайкраще, і тому, звичайно, ми зараз працюємо над цим.

Тобто ви в процесі зараз, так?

Іван Леньо: В процесі. Я сподіваюся, як і будь-хто із відібраних конкурсантів. Це абсолютно природно. Не сидимо двома і не їмо бараболю, щоб животи були, як бубон. А навпаки, займаємось спортом, тренуємось. Кожен день у нас перед дзеркалом певні тренування. Тому що за ці три хвилини ти повинен встигнути все. Цей конкурс, м’яко кажучи, не зовсім пісенний, це більше конкурс-шоу. Тому що телебачення — це специфічна сфера. Якщо, наприклад, порівнювати з «Х-Фактором», воно більше подібне на «Х-Фактор», тому що тут більше задіяно складових: драматургія, одяг, танці, якісь дотепні штуки. Всі ж пам’ятають виграш Лордів. Це була перемога фінів, яка, безперечно, здивувала всіх. Там особлива пісня, аж такої не було. Але шоу було настільки неочікуваним, вони настільки вразили своїми костюмами, що, бачте, це для них зіграло позитивну роль. Нам ніколи не зрозуміло, що може припасти до душі.

Іван Леньо: Так сталося, що я був на фіналі попереднього конкурсу Євробачення, який відбувався в Україні у Виставковому центрі. Я спеціально відвідав фінал і побачив всі виступи наживо. Мої думки з цього приводу наступні: нереально передбачити переможця. Нереально зрозуміти, які критерії оцінки як у журі, так і в людей. Можу сказати, що мої думки не збіглися з думками людей про тих, кого я б назвав переможцями. Скажімо, кого я в першу трійку зарахував. Чому вибрали переможцем португальця, який співав ніжну красиву пісню своєю мовою, навіть не англійською, а португальскою, — можу передбачити. Тому що дуже багато було галасу. Тому людям на той момент захотілося чогось ніжного, чогось трансцендентного. Але це не означає, що цього року буде подібна картина. Тому ніхто не передбачить ніколи, і це дуже добре. Бо не буде особливо підтасовок якихось чи спроб сфальсифікувати цей конкурс.

Ви впевнений в цьому?

Іван Леньо: Чомусь мені так здається.

А ви чули вже деякі пісні, які вже перезентовані?

Володимир Шерстюк: Чули, вже чули. Вже багато хто презентував свої пісні.

І яка ваша думка? Ви відчуваєте когось конкурентом для себе?

Іван Леньо: Ще раз хочу зазначити, для мене особисто цей конкурс — це шоу, принаймні півфінал виглядає більше як фестиваль. На фестивалі немає конкурентів. На фестивалі є (мається на увазі телевізійний фестиваль) просто Line-up артистів, список артистів, які збираються показати своє мистецтво людям. Це свято музики, тому ми слухали багато треків. Тому я не можу дуже багато щось від себе коментувати. Щось мені дуже подобається, щось не дуже співпадає з моїм особистим смаком. Але все це є достойним для того, щоб 10-го показатися Україні всій, і як Україна це оцінить — і я так це оціню.

Деякі учасники говорять, що найголовніший конкурент — це ти сам собі. Ви також поділяєте цю думку?

Володимир Шерстюк: Ми йдемо на цей конкурс для того, щоб отримати задоволення від чергового музичного форуму. Тому будь-хто, хто переможе, буде сприйнятий позитивно. Те 24 місце, яке зайняли ми (Україна.— Прим. ред.) в минулому році, для нас нічого в негативному сенсі не значило. Хлопці отримали дуже багато піару, хлопці отримали досвід, їх стали краще знати. Вони отримали певний поштовх для того, щоб працювати далі. Якщо це станеться з нами, ми сприймемо адекватно. Повторю, це не спорт. Якщо би дійсно були критерії чіткі, отут треба було включати якісь вібрації, іншу енергію, інші емоцію. І тоді вже займатися підготовкою, як до Олімпіади. А ми працюємо у звичному режимі, репетиції в звичному режимі. Крім цієї пісні, ми ще працюємо над іншими піснями, тому що ми закінчуємо випуск альбому, нового альбому, який запрезентуємо в березні місяці. І тому чим менше ми будемо переживати, чим менше ми будемо звертати увагу на конкурсантів, тим вдаліший буде наш виступ і тим більше ми отримаємо емоцій від самого шоу.

А якщо щось не складеться, ви будете пробувати ще брати участь в Нацвідборі?

Іван Леньо: Все буде залежати від того, що «не складеться». Якщо буде, наприклад, упереджене журі або ми відчуємо, що система голосування буде недовершеною, м’яко кажучи, якщо ми відчуємо, що існують якісь об’єктивні фактори, на які ми не можемо повпливати, але вони таки існують і вони впливають на кінцевий результат, — не будемо однозначно. Тому що немає сенсу в такому випадку (це тоді буде несправедливо). Якщо все буде кришталево чисто, у кожного із нас є шанс і він у наших руках, можливо, наступного разу братимемо участь, і ще потім. Все буде залежати від того, наскільки аура цього конкурсу на сьогодні дотична до того, що робить Kozak System. Тому що конкурс міняється: то люди звертають увагу на епатаж музиканта, то ні з того ні з сього Європу тягне до ліричної пісні, то ні з того ні з сього виграє дуже шумний колектив у масках. То, наприклад, жінка з бородою. Той рік, коли виступала Джамала, був дуже класним. Тому що то була дійсно така серйозна боротьба. Той конкурсант, який був від Росії (наскільки я пам’ятаю, Лазарєв його прізвище), гідно виступив. І розумієте, який би не був зараз форум або, скажемо так, конкурс, чи в спорті, чи в економіці, чи в бізнесі, чи в музичному бізнесі, так чи інакше у нас йде конкуренція з Росією. Тому що це країна-агресор. Це країна, яка не дуже захоплюється нашими перемогами. Мало того, я думаю, вона із великим задоволенням кине всі ресурси для того, аби ми перестали існувати як незалежна країна. Тому очевидно, якщо ми вийдемо у фінал, нам дуже б хотілося саме схрестити наші козацькі мечі з кимось із московитів. Для того, щоб вкотре довести перевагу українців не тільки над ними, а й над багатьма.

І ще одне запитання: чому саме ваш гурт повинен поїхати на Євробачення?

Володимир Шерстюк: Дуже просте питання і дуже складне одночасно. Наприклад, в Німеччині виробляють машини Мерседес. Це одні з найкращих машин у світі. І якщо ви будете виробляти її копію в Україні і поїдете туди на ринок, то будете пробувати її продати. У вас буде дуже маленький успіх. Я маю на увазі, що за кордоном на міжнародному творчому форумі потрібно показувати те, чим Україна унікальна. Україна унікальна в музичному сенсі слова, безумовно, своєю автентичною складовою. Та, яка є неповторною, та, яка є несхожою ні на кого, та, яка є глибинною, багатовіковою. І тому в своїй музиці, наприклад, ми показуємо зв’язок найглибшого нашого коріння і сучасних музичних течій. Ми дуже їх любимо і використовуємо: це і ритми, і тембри в музиці і таке інше. І тому вважаємо, що будь-яку країну має представляти унікальний гурт, який є неповторним для вуха європейця. Оскільки ми дуже часто граємо за кордоном, (ми вже на початку інтерв’ю сказали, ми були уже в понад 17 країнах світу) саме завдяки цій властивості ми їздимо туди як комерційний колектив, не як переможець якогось конкурсу. Тобто граємо не тільки для діаспори, а саме і для місцевого населення, на комерційних фестивалях, міжнародних. Де люди нас (вибачте за це слово) «купують» як продукт з України, який є для них унікальним. Тому Євробачення як вихід на міжнародний ринок є прекрасним трампліном для гурту з України, який може показати щось таке унікальне, якого там немає. Дуже гарним прикладом я можу назвати виступ в 2004 році, безумовно, Руслани. Таким самим прикладом я можу назвати виступ нашої Джамали, яка показала те, чого в них нема взагалі. Так, вона заспівала деякі частини англійською мовою, але вона кримсько-татарською заспівала теж частини пісні, які заворожили публіку, ми багато читали про це. Тобто ми за кордон маємо ввезти те, чого в них нема, а те, що є тільки тут.

Іван Леньо: Володя так політкоректно і розлого намагався сказати наступне: що скільки б не говорили про цей проект, що він космополітичний, коли ти приходиш на фінал, ти бачиш, як шаленіють сектори кожного із музичних колективів та як представники фан-клубу тієї країни, звідки учасник. Ось там ти починаєш розуміти, що космополітизму по факту немає, а є неймовірне вболівання за своє. За своє, за те, що близько до серця. І от коли в той піковий момент йдеш на фінал, розумієш, що ось тебе три хвилини відділяє від підняття українського прапору. І хай мене пробачать хлопці з O.Torvald, я чекав їхнього виступу — і вони виходять з якісною піснею, але в ній було дуже мало українського, в ній українського майже не було. І зрозуміло, що той асоціативний ряд, який є у кожного з нас, коли ми кажемо «Україна», у тих європейців (а він у них набагато скудніший, аніж у нас), коли вони чують слово «Україна», має бути максимальним, коли виходить український фіналіст.

А ви хвилюєтесь взагалі перед конкурсом?

Іван Леньо: Дивіться, ми закінчували консерваторію. Зокрема, Київську консерваторію кожен із нас закінчував. Досвід гри за кордоном на міжнародних конкурсах у нас є у кожного за плечима. Але як мінімум два лауреати міжнародного конкурсу присутні тут як сольні виконавці. Що таке конкурс, ми знаємо, і знаємо, як до нього готуватись. Той, хто не переживає, поводить себе дуже небезпечно, зазвичай йде на програш. Переживати нормально. Переживати, але не переживати в сенсі труситись, а переживати — це налаштувати себе правильно. Це, як правило, легкий мандражик, але він дуже корисний.

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