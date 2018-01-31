Нещодавно солістка гурту The Erised наспівала фрагмент пісні для Євробачення-2018, а вже сьогодні український англомовний гурт представив повну версію конкурсного треку. Пісня, а також подробиці її створення – в нашому матеріалі!

Гурт The Erised презентував пісню «Heroes», з якою візьме участь у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018. Артисти виступлять 10 лютого пiд номером 9.

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Соня Сухорукова, солістка гурту, розповіла про створення пісні та її сенсі: «Heroes» ми писали всім складом. Якщо у двох словах, пісня про мрію. Неважливо, якого у тебе кольору шкіра, і неважливі гендерні переваги, у кожного є своя мрія і кожен гідний прийти до неї. Пісня дуже мотиваційна».

Чи припаде до душі «Heroes» українському глядачеві та чи подарує перемогу у Нацвідборі гурту The Erised? Дізнаємося зовсім скоро. А поки – слухайте повну версію пісні «Heroes» для відбору на Євробачення-2018!