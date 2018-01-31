Після спалахів кору, які були виявлені в десятках міст і навіть призвели до летальних випадків, Україну, на думку експертів, чекає хвиля ще небезпечнішої хвороби – дифтерії. Про основні симптоми, шляхи зараження, а також необхідність та можливу шкоду вакцинації розповіла психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва.

Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, що викликається дифтерійною паличкою (бацилою Леффлера). Тяжкість хвороби обумовлена ​​вкрай отруйним токсином, який вона виділяє. Однак трапляються і доброякісні форми хвороби, наприклад дифтерія носа, що протікають без вираженої інтоксикації.

Як відрізнити дифтерію від інших захворювань?

Відомо, що за симптоматикою дифтерія дуже схожа на грип. Однак, за словами Ірини Чуєвої, є і характерні симптоми. Сірі плівки в ділянці зіву та носоглотки, які також називають «візитною карткою дифтерії», – перший симптом, не помітити який практично неможливо.

Основні симптоми дифтерії:

підвищення температури;

блідість шкірних покривів;

виражена слабкість;

набряк м’яких тканин шиї;

легкий біль в горлі, утруднене ковтання;

збільшення піднебінних мигдалин;

гіперемія і набряк слизової глотки;

плівчастий наліт (може бути будь-якого кольору, але найчастіше буває сіро-білим), що покриває піднебінні мигдалини й іноді поширюється на піднебінні дужки, м’яке піднебіння, бічні стінки глотки, гортань;

збільшення шийних лімфовузлів.

Хоча стійкість до цієї хвороби відносно невисока (зі 100 осіб, які мали контакт з хворим, заражаються 15–20), дифтерія вважається дуже заразною. Найбільш схильні до до інфекції люди зі зниженим імунітетом, а також діти від 1 до 5 років.

Шляхи передачі:

повітряно-крапельний (при кашлі, чханні);

контактно-побутовий (через предмети, з якими стикався носій бактерії);

харчовий – через заражені продукти (молоко, сир тощо).

Хто потрапляє до групи ризику:

учні шкіл-інтернатів;

вихованці дитячих будинків;

новобранці;

люди, що перебувають на лікуванні у психоневрологічних стаціонарах;

біженці;

нещеплені діти і дорослі.

Локалізація та форми дифтерії

Дифтерія локалізується на слизових оболонках і тканинах тієї ділянки, яка стала «вхідними воротами» для інфекції. Практично 90% випадків дифтерії припадають на ділянку ротоглотки. Рідше трапляються такі різновиди дифтерії:

дифтерія гортані (круп);

дифтерія гортані та трахеї (дифтерійний поширений круп);

дифтерія гортані та трахеї, що переходить у дифтерію бронхів (круп дифтерійний спадний);

дифтерія шкіри;

дифтерія очей;

дифтерія носа;

дифтерія статевих органів.

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Які ускладнення може викликати дифтерія?

Ускладнення дифтерії відбуваються через пошкодження нервових та інших клітин вкрай отруйним дифтерійним токсином. Серед найбільш серйозних ускладнень дифтерії можна виділити такі:

інфекційно-токсичний шок;

ДВЗ-синдром (порушення згортання крові);

міокардит;

полі- або мононеврити;

токсичний нефроз;

ураження наднирників;

поліорганна недостатність;

дихальна недостатність;

серцево-судинна недостатність;

отит;

пневмонія;

паратонзилярний абсцес тощо.

Лікування дифтерії

Лікування проводиться тільки в умовах стаціонару (в лікарні). Крім того, госпіталізація обов’язкова навіть для хворих з підозрою на дифтерію, а також бактерієносіїв.

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Головним у лікуванні дифтерії будь-якої форми є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки, яка пригнічує небезпечний дифтерійний токсин. Антибіотики, незважаючи на бактеріальну природу хвороби, не чинять на її збудника істотної дії.

Профілактика дифтерії

Основне значення в боротьбі з дифтерією має активна планова вакцинація, яка проводиться відповідно до календаря профілактичних щеплень. Однак, як відомо, люди з міцним здоров’ям менш схильні до будь-яких захворювань, тому доречними будуть також процедури для поліпшення загального стану. Правильне харчування та загартовування, провітрювання приміщення, а також мінімум контакту з потенційними хворими значно зменшать шанси на зараження. Але головне, при найменших підозрах на дифтерію вчасно звернутися в клініку, адже правильний діагноз може поставити тільки лікар.

Чи небезпечна вакцинація

Щеплення від дифтерії є одним із найбезпечніших, з точки зору появи побічних ефектів. На сьогоднішній день не виявлено жодного випадку розвитку анафілактичного шоку у відповідь на введення вакцини. Побічні ефекти проявляються у вигляді розвитку сильної місцевої реакції, які можуть посилюватися у міру збільшення кількості отриманих доз препарату.

Найчастіші побічні ефекти після щеплення

діарея;

свербіж;

рясне потовиділення;

кашель;

дерматити;

нежить;

отити;

бронхіти;

фарингіти.

Однак ці симтоми легко піддаються терапії та не викликають стійкого порушення здоров’я людини.

Ускладнення після вакцинації

Ускладнення після щеплення від дифтерії – велика рідкість. У світі не було виявлено жодного випадку важкої алергії або неврологічних порушень. Однак зареєстровано низку випадків розвитку алергії, коли дітям вводилася щеплення від дифтерії на тлі екземи або діатезу. Саме такі випадки і є ускладненнями.

Протипоказання вакцинації від дифтерії

Абсолютним протипоказанням до вакцинації від дифтерії є тільки наявність важкої алергічної реакції на компоненти вакцини. У цьому випадку щеплення поставити не можна взагалі ніколи. Тимчасово відкласти щеплення слід на тлі температури, в гострий період захворювання або алергії, а після нормалізації стану імунізацію можна проходити безбоязно.

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