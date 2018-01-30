Нічне небо 30–31 січня 2018 року буде особливим! Ще б пак, адже саме в цей період можна поспостерігати за потрійним астрономічним явищем, яке трапляється вкрай рідко: повне місячне затемнення, супермісяць та «блакитний Місяць». Докладніше – в нашому матеріалі!

Ефектний астрономічний збіг відбудеться вперше за 152 роки для Західної півкулі. У ніч на 31 січня за рідкісним явищем зможуть поспостерігати жителі різних країн, але найбільше воно торкнеться російського Далекого Сходу, Азії, Австралії та західного узбережжя США.

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В Україні найбільш вираженим піком місячного затемнення стане 15:30 за київським часом (31 січня). Триватиме воно 77 хвилин, а побачити «блакитний Місяць» зможуть жителі західної частини країни.

Окремо явища бувають доволі часто, а ось разом таке поєднання відбулося у 1866 році. У супермісяць (момент найбільшого зближення Місяця та Землі) Місяць здається відсотків на 30 яскравішим звичайного, а також більшим в діаметрі, при повному затемненні набуває червонуватого відтінку, а «блакитним Місяцем» називають другий повний Місяць, який припадає на один календарний місяць, при цьому на кольорі нiчного свiтила явище не позначається.

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Яким буде колір Місяця? Відповісти на це запитання складно навіть вченим, адже на нього впливає маса чинників. «Кривавий Місяць» дійсно стає червоним перед кульмінацією затемнення, правда, видно це далеко не з будь-якої точки земної кулі. Цього разу, за словами фахівців, Місяць набуде оранжево-алмазних відтінків.