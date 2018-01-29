29 січня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує п’ятисерійний спецпроект кореспондента Ірини Стороженко «Спільнокореневі». В основі циклу – історії українських мігрантів у Канаді різних періодів та їхніх кровних родичів в Україні. На прикладах конкретних родин глядачі побачать відмінності між українцями, які проживають на батьківщині та за кордоном.

Канада – третье государство в ми

Канада – третя держава у світі за кількістю етнічних українців – там їх понад мільйон. Близько сотні років тому перші селяни вирушили підкорювати заокеанські землі та утворили потужну діаспору, яка відстоює інтереси України на різних міжнародних майданчиках. Однак українці по різні сторони океану – це різні українці: з різними цінностями, ментальністю і світоглядом.

«Ми поїхали в найбільш українське містечко Канади – Дофін. Кожен другий житель там – етнічний українець, і здавалося, спільного між нами мало бути багато, але відмінностей виявилося більше. Ми хотіли зрозуміти різницю між українцями там і тут. Чому одним вдалося побудувати суспільство, комфортне для кожного, а інші перетворили своє життя на трагедію? У чому ці ментальні відмінності? Які колективні вади, накопичені в нас десятиріччями воєн, репресій та радянського терору, досі заважають нам бути тими, ким ми є насправді?» – зазначає автор спецпроекту Ірина Стороженко.

У циклі сюжетів глядачі побачать, якими українці могли б бути, якби не трагічні події в історії нашої країни. Стане відомо, чим саме відрізняються різні гілки однієї родини – люди зі спільним корінням, але різною ментальністю.

«Це історії кількох поколінь, які виросли там, та їхніх родичів тут, можливо, дозволять побачити себе зі сторони і зрозуміти кожному, що саме нам треба в собі якнайшвидше виправляти», – розповідає про мету спецпроекту Ірина Стороженко.

Дивіться спецпроект «Спільнокореневі» з 29 січня по 2 лютого у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відеоанонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wJCCBZxhne8&feature=youtu.be