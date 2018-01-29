У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 29 січня по 4 лютого 2018

Забули, коли іменини у ваших друзів і рідних? Не біда. Спеціально для вас ми підготували список імен людей, у кого цього тижня день ангела. Можливо, серед них є і ви. Хто святкує свої іменини в період з 29 січня по 4 лютого — читайте в нашому матеріалі.

29 січня

Максим

Праведний Максим народився на початку 17 століття. Незабаром за його плечима було багато добрих справ. Даром чудотворення він був наділений вже після смерті, завдяки чому зціляв хворих, являючись їм уві сні та закликаючи до свого гробу у храм святої мучениці Параскеви. Його життєвий шлях був довгим, і дожив він до вельми поважних років.

30 січня

Антон

Преподобний Антоній Великий мріяв про життя, присвячене служінню Богу. Згодом він перебрався в пустельну місцевість і зачинився в хатині, звідки не виходив роками, проводячи час у пості та молитві. Потім до нього почали приходити учні, і він став засновником нового виду чернецтва.

31 січня

Марія

Преподобна Марія походила зі знатного боярського роду і була забезпечена чималими матеріальними благами, проте її більше цікавили духовні цінності. За її благочестивий спосіб життя і любов до ближніх Господь дарував їй незвичайну дитину, вона ще в утробі матері вторила церковний спів, а вже в дитячому віці дотримувалася постів.

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1 лютого

Макарій

У віці 40 років прийняв християнську віру, хрестився і пішов у пустелю, кілька років він був подвижником. Макарій для збільшення подвигів на славу Господа 7 років відмовлявся від хліба та іншої їжі. Харчувався він насінням проса, залитим водою. Ще три роки святий з’їдав у день невеликий шматок коржа і запивав кількома ковтками води. За подвиги і віру в Бога отримав дар чудотворення.

2 лютого

Інна

Інна – учениця святого апостола Андрія Первозванного. Вона вчила про ім’я Христове і хрестила багато варварів. За це була схоплена місцевим князем. Він наказав зв’язати її та кинути в льодяну річку, і, коли вона вже була змучена, віддала Господу свою душу.

3 лютого

Анна

Коли Анна відмовилася приносити себе в жертву — виходити заміж, її наречений розлютився і наказав роздягнути і відправити в підвал. Як тільки свята Анна переступила поріг, її волосся почало швидко рости. Там дівчину зустрів Божий Ангел. Анна почала сяяти, та її не зміг ніхто розгледіти. Дівчина стала на коліна і почала молитися, тоді з’явився на ній одяг. Коли язичники дізналися про це, Анну віддали на жорстокі муки і тортури, а коли зрозуміли, що вона від віри не відмовиться, — встромили в горло меч.

4 лютого

Тимофій

Святий Тимофій правив церквою 15 років. В якийсь момент апостол Павло покликав його на останню зустріч і наказав учневі зберігати віру і просвітлювати в цьому людей. Коли язичники носили ідолів по місту і співали пісні в їхню честь, святий Тимофій спробував їх повернути до віри. Але обурений його промовою натовп кинувся на святого і забив камінням. Посмертно Тимофій був канонізований, а його пам’ять шанують і донині.