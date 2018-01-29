«Слідство ведуть екстрасенси»: яка сила заволоділа 19-річною дівчиною?

29 січня 2018 року о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу експерти вирушать до селища Руська Слобідка, щоб з’ясувати причини нападів агресії 19-річної Христини, які до смерті лякають її сім’ю.

19-річна Христина, незважаючи на вроджені вади, протягом шістнадцяти років була гордістю всієї родини: вчилася на «відмінно», захоплювалася малюванням і мріяла стати психологом, щоб допомагати людям. Однак 4 роки тому трапилася біда – з дівчиною почали відбуватися речі, пояснити які можна тільки містикою.

За словами її матері, у неї регулярно трапляються напади агресії, під час яких Христина володіє шаленою силою, кидається на рідних і навіть говорить чоловічим голосом… Лікарі не можуть пояснити природу цих нападів, адже МРТ головного мозку показує, що дівчина здорова.

Розслідувати цю справу візьмуться досвідчені експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси» заклинатель часу Сурен Джулакян і ясновидиця з Білорусі Велена Кармизова.

Попрацювавши з Христиною, ясновидці з’ясують, що багато років тому її прадід, моряк далекого плавання, привіз із Туреччини дивний старовинний буфет, основою якого була мармурова плита. Приблизно в той же час, коли у дівчини почалися перші напади, вона стала спати на цій плиті.

Сурен Джулакян повідомить, що насправді це не буфет, а старовинна мусульманська шафа-вівтар, виготовлена для духу чаклуна. Але як це пов’язано з нападами дівчини?

Екстрасенси також з’ясують, що в селищі орудує дух вогню. Саме тому впродовж довгих років тут постійно трапляються пожежі, в одній із яких в дитячі роки трагічно загинули два двоюрідні дідусі Христини.

Але чому екстрасенси вирішать відправитися в місцеву святиню? Хто опанував тілом 19-річної дівчини? Чим закінчиться сутичка Велени з вогненним духом? Кого ясновидці назвуть вовком в овечій шкурі? І чому в розслідуванні цієї справи візьмуть участь юрист Михайло Присяжнюк і психолог Анастасія Гарбарук – дізнайтеся вже сьогодні, 29 січня, о 20:00 на СТБ.

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