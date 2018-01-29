Наречена для тата: яким буде знайомство татусів і наречених?

У вівторок, 30.01.2018, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра сімейного реаліті-шоу «Наречена для тата». П’ять самотніх татусів з дітьми вчитимуться заново будувати стосунки для створення міцної щасливої родини. З якими парами познайомиться глядач у випуску 1 та яким буде перше побачення учасників, дізнайтеся просто зараз!

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У прем’єрному випуску «Наречена для тата» глядачі познайомляться з трьома парами та дізнаються, як пройшла перша зустріч учасників.

Нареченою Михайла Вірича стане дівчина зі складною життєвою історією. У пошуках сімейного щастя вона прийшла на проект «Наречена для тата». Чи зможе наречена знайти спільну мову з мамою Михайла і, головне, його дочкою Зоєю?

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А ось Марата Осіпова очікує розіграш від майбутньої нареченої. Перша зустріч учасників пройде досить напружено. Чи завадить це парі будувати стосунки в майбутньому?

Для третьої нареченої сюрпризом стане те, що її обранець, Юрій Шпілька, живе у селі. Наречена приїде в будинок героя, де познайомиться з сільським побутом та життям Юри. Чи зможе дівчина з великого міста звикнути до сільського життя?

Дивіться прем’єру шоу «Наречена для тата» у вівторок, 30.01.2018, на телеканалі СТБ!