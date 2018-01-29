«Давай поговоримо про секс»-4: героїнями випуску 1 стануть матері-одиначки

Завтра, 30 січня, в ефірі – перший випуск найпікантнішого шоу країни «Давай поговоримо про секс»-4! У студії з’являться дві героїні, які самі виховують дітей. Експерти допоможуть розібратися в проблемах матерів-одиначок, розкажуть, як пережити зраду зі сторони коханого і знову почати довіряти чоловікам після розлучення, а також пояснять, як правильно познайомити дитину з новим обранцем.

У випуску 1 «Давай поговоримо про секс»-4 глядачі познайомляться з Анастасією, цивільний чоловік якої кинув її, як тільки дізнався, що вона вагітна. Відтоді дівчина не довіряє чоловікам і у кожному представнику протилежної статі, який виявляє до неї інтерес, бачить потенційного зрадника. Вона сподівається, що проект допоможе їй не зациклюватися на минулому негативному досвіді та навчить, як залучити в своє життя гідного партнера, який стане коханим чоловіком для неї та хорошим батьком для її дворічної доньки.

А ось киянка Наталя після восьми років у статусі матері-одиначки готується до весілля. Її обранець, Роман, дуже хоче зблизитися з її восьмирічною донькою Машею, але дівчинка негативно сприймає появу нового чоловіка в житті їхньої сім’ї. Дівчинка ревнує Наталю до її нареченого. Наталія благає експертів проекту допомогти їй помирити Романа і Машу та порадити, як зробити так, щоб обидві дорогі її серцю людини були щасливі.

Як же правильно познайомити дитину з майбутнім чоловіком? Що робити, якщо вона раптово застала вас за заняттям сексом з новим партнером? А також не пропустіть: еротичний майстер-клас для пар, які проживають з дитиною в однокімнатній квартирі! Ми навчимо, як мати різноманітне сексуальне життя без ризику бути спійманими на гарячому.

Дивіться найвідвертіше шоу «Давай поговоримо про секс. Мати-одиначка: другий шанс» 30 січня о 22:30 на телеканалі СТБ!