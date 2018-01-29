Вже 10 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018! За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі боротимуться не лише досвідчені артисти, а й нові зірки. Серед учасників і герої відомого вокального шоу, яким доведеться показати характер, силу, душу, і звичайно ж, голос.

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За результатами жеребкування, 10 лютого в Національному відборі на наймасштабніший пісенний конкурс візьмуть участь дев’ять півфіналістів. Цього вечора виступлять і зірки популярного українського вокального шоу – Constantine, Laud і Сергій Бабкін. Виконають пісні, з якими планують підкорити Європу, і KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, Pur:Pur, а также The Erised.

10 лютого глядачі та трійка суддів – Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов – визначать, хто ж гідний пройти далі. Вечір обіцяє бути інтригуючим!

Не пропустіть перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018 вже 10 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ, а також дивіться онлайн-трансляції півфіналів на нашому сайті stb.ua!