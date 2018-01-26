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Телеканал СТБ / Обряди на китайський Новий рік 2018: що потрібно робити

Обряди на китайський Новий рік 2018: що потрібно робити

Телеканал СТБ

Китайський Новий рік зберігає у собі таємниці східної культури та сповнений обрядами та ритуалами. У 2018 році він настане 16 лютого та триватиме аж 15 днів. Що ж потрібно робити у період святкування китайського Нового року 2018, аби привернути щастя і благополуччя у свій дім?

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У ніч з 15 на 16 лютого жителі піднебесної зустрічають Новий рік за східним календарем. Щороку ця дата змінюється і залежить від Місячного циклу, але незмінними залишаються новорічні обряди. Китайці вірять, що завдяки цим ритуалам у будинку весь наступний рік пануватимуть любов, спокій і благополуччя.

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1) Напередодні Нового року прикрасьте будинок у червоних тонах, аби уберегти усіх рідних від нещастя та прикростей. Червоний колір, згідно з повір’ям, захищає від негараздів, тому у новорічну ніч він повинен переважати не тільки у декорі, а й в одязі всіх членів сім’ї.

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2) Накрийте святковий стіл. Обов’язково серед страв повинні бути мандарини й апельсини. Важливо, щоб кількість цитрусових на тарілці була парною. Найбільш відповідний варіант – по вісім фруктів на одній посудині.

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3) За китайською традицією, одним з найсильніших обрядів, який привертає благополуччя, є ритуал під назвою 108 апельсинів. У новорічну ніч вкотіть 108 апельсинів (приблизно 30 кг) у свою квартиру таким чином, щоб вони потрапили в усі кімнати. І насолоджуйтеся «помаранчевим килимом» протягом доби. Час від часу піднімайте фрукти, при цьому повторюючи – «любов до хати», «гроші у будинок», «удача у дім» і тд. Через 24 години роздайте апельсини друзям і рідним, зваріть варення, приготуйте свіжовичавлений сік або просто з’їжте. У східних культурах 108 вважається сакральним числом, тому такий обряд обов’язково повинен принести гармонію і благополуччя.

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4) Існує ще один обряд, якій можна провести напередодні новорічної ночі. Він допоможе залучити у будинок гроші. Вам необхідно взяти червоний аркуш паперу і зелений маркер або фарбу. Напишіть суму, яку хочете заробити у прийдешньому році, потім приклейте монетку у 10 копійок і розмалюйте лист зображеннями купюр і монет. Після цього заверніть рисунок в сувій, оберніть золотою і червоною стрічкою та сховайте у затишне місце.

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5) Матеріальне благополуччя принесе й інший обряд. До нього потрібно підготуватися. Зшийте невеликий мішечок з червоної тканини. Напередодні новорічної ночі засипте його монетками, заздалегідь помивши їх під проточною водою. Так ви змиєте з грошей чужу енергетику. Перев’яжіть мішечок червоною і золотою стрічкою та поставте у найкрасивішу неметалеву посудину. Засипте мішечок рисом, а потім перенесіть «грошове джерело» у південно-східну частину квартири та залиште у кутку кімнати.

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Головне пам’ятати, що китайський Новий рік ще один привід зібрати усю родину за одним столом і побажати один одному щастя, кохання та гармонії.

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