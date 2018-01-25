Минулого тижня стало відомо, що TAYANNA знову візьме участь у Національному відборі на Євробачення. Поки співачка не представила пісню, з якою планує штурмувати наймасштабніший пісенний конкурс, зате на її youtube-каналі з’явився новий ролик на пісню «Кричу». Відео продовжує сюжетну лінію кліпу «Шкода».

Пролог до відео розкриває подальший розвиток відносин головних героїв: «Я співаю цю пісню, як колискову. У ній немає смутку, але є спогади … »

«Кричу» – сьомий відеокліп, створений Аланом Бадоєвим для своєї музи. Саундпродюсером треку виступив ROZHDEN, який раніше працював над хітом «Шкода».

Нагадаємо, в цьому році TAYANNA знову змагатиметься за право представити Україну на найпрестижнішому музичному конкурсі. Співачка виступить у другому півфіналі Нацвідбору на «Євробачення» під 4 порядковим номером з піснею «Леля».

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