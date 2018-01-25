«Слідство ведуть екстрасенси»: батьківський підклад

28 січня 2018 року в 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде третій випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу експерти відправляться в село Воскресенське Миколаївської області, адже саме туди ясновидців покличе… дух жінки без голови! Екстрасенси спробують розібратися, що за зловісна сила полює на жінку та її маленьку доньку!

Місто Миколаїв. Після чергового розслідування експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Яна Пасинкова та Рубіна Цибульська повинні будуть повертатися до Києва. Однак станеться непередбачене… Вранці циганська ясновидиця кудись зникне.

«Ми переночували в готелі та вранці вже зібралися виїжджати, а Рубіни все немає і немає. Піднялися з адміністратором в її номер – двері відкриті, нікого. Куди вона могла подітися? Насилу до неї додзвонилися. І те, що я почула, мене дуже спантеличило», – розповість Яна Пасинкова.

Виявиться, що Рубіна вирушила на стародавнє кладовище, куди її привів дух обезголовленої жінки.

«Мені наснився сон: я побачила жінку, яка просила мене про допомогу. Вона хотіла, щоб я її знайшла. Ця жінка дуже красива, у неї світле волосся, вона висока. А на її шиї був шарф, який приховував криваву рану. Її голову викрали», – шокує побаченим Рубіна Цибульська.

Але хто міг вкрасти голову у небіжчиці? Могила настільки стара, що, можливо, це справи давно минулих днів…

Попрацювавши з картою місцевості, ясновидці з’ясують, що винуватиця жахливого інциденту перебуває в селі Воскресенське, в 15 км від міста Миколаїв.

Приїхавши на місце розслідування, Яна та Рубіна зустрінуться з жінкою на ім’я Інна, яка зізнається у скоєному, шокувавши тим самим навіть досвідчених експертів. За їхніми словами, турбувати небіжчиків – непростимий гріх, що не може залишитися безкарним.

Яку біду накликала на свою сім’ю жінка? Чому у її маленької дочки бувають напади задухи? І чи дійсно екстрасенси стануть свідками вбивства – дізнайтеся в третьому випуску нового сезону вже цієї неділі, 28 січня о 19:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.