Гурт Quest Pistols Show представив талановиту відеороботу на пісню «Убью» за участі півфіналіста Нацвідбору на Євробачення-2018 СONSTANTINE. Дізнатися більше про те, як народилася ідея кліпу, про що він розповідає, якими були зйомки, а також подивитися чуттєве музичне відео пропонуємо в нашому матеріалі.

Зйомки кліпу на пісню «Убью» проходили в Києві в листопаді минулого року.

Ідея пісні полягає у складності та часом незбагненності любовних стосунків, а сам кліп розповідає певну історію перетину різних героїв та їхніх життів у одному місці. В кліпі показані окремо взяті образи і ролі, що приховані в особистостях і характерах кожного з учасників. У сукупності це виливається в цікаву відеороботу, в якій можна простежити одночасно кілька різних сюжетних ліній.

Думка про створення дуету з Constantine (Майстерня Івана Дорна) прийшла в голову продюсеру та ідейному натхненнику Quest Pistols Show – Юрію Бардашу.

Абсолютно всі з перших нот прийшли в захват від тембру і манери виконання Constantine, тому було прийнято рішення про запис спільного треку.

Сам задум відео являє собою black tie вечірку, на якій кожен герой відкриває і демонструє іншим свої щирі емоції та почуття.

За зізнанням самих виконавців, зйомки кліпу проходили в невимушеній обстановці, в ролі режисера відеоролика виступив відомий Айсултан Сеїтов, який зняв кліпи для багатьох виконавців вітчизняної реп- і поп-сцени, а також став режисером рекламних роликів відомих брендів. Зйомки проходили за вивіреним планом, але при цьому все було досить легко, і цього разу, за ​​словами учасників, все обійшлося без курйозних випадків.

Самі учасники колективу QPS постають в незвичайних для себе образах, які ідеально вписуються в концепцію музичного відео.

Дивіться кліп Quest Pistols Show ft. Constantine – «Убью» онлайн на stb.ua:

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