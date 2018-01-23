Фіналістка шоу «Холостяк», а також ведуча 6 сезону проекту «Зважені та щасливі» Яна Соломко представила східний кліп на пісню «Мата Харі» під своїм родовим прізвищем Solomon. Докладніше – в матеріалі.

Яна Соломко з донькою встигли не тільки подивитися Майамі, а й зняти кліп в тандемі зі стилістом Лесею Патокою. Незважаючи на те, що багато ЗМІ писали, що Яна переїхала в Майамі на постійне проживання, насправді співачка їздила на інший континент знімати кліп. Нова робота вийшла під родовим прізвищем Соломон.

«Мені завжди подобалася східна музика, в ній є магія. Думаю, це через те, що вона дуже схожа на українські народні пісні або, може, у мене є коріння по батьковій лінії. Проте я тривалий час нічого не знала про свого батька і довго навіть морально боролася з цією силою тяжіння до Сходу», – зізнається Яна.

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За словами артистки, Соломон – справжнє прізвище її дідуся Авраама. За часів голокосту, коли в Польщі загинуло 90% євреїв, він був змушений змінити свою долю та змінити прізвище на Соломко. Яна переконана, що її дідусь зробив це для свого роду, тим самим давши і їй шанс народитися – інакше в той час було не вижити. Зараз вона хоче продовжувати свій творчий шлях під родовим прізвищем, що стане даниною поваги до рідної людини, яку вона шукала десять років.

Нове відео Solomon «Мата Харі» вийшло захопливим та інтригуючим. Магія Сходу читається в ритмах, в оригінальному чорно-білому рішенні і, звичайно ж, нарядах, які Яна створила із зірковим стилістом Лесею Патокою.

«Я впевнена, що абсолютно в кожній дівчині всередині живе як берегиня вогнища, так і королева. І ми не повинні боятися давати волю почуттям, щоб тримати баланс», – переконана Яна.

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Кліп на пісню «Мата Харі» Яна зі своїми друзями Олегом Богданом і Олегом Шевчишиним знімали на березі океану в Маямі. За словами Solomon, реалізувати ідею допомогла чудова людина та геніальний стиліст Леся Патока.

«Мені дуже подобається, коли в жінці є загадка. Ми з Лесею черпали ідеї у східній культурі», – розповідає Solomon.

До речі, зйомки кліпу тривали одну ніч. Режисером роботи виступила сама співачка.



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