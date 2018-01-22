У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 22 по 28 січня 2018

Думаєте, у кого на цьому тижні іменини? Спеціально для вас ми підготували список імен тих людей, у кого сьогодні день ангела, аби ви змогли привітати іменинників. Хто святкує в період з 22 по 28 січня день ангела — читайте в нашому матеріалі.

22 січня

Пилип

Святитель Пилип був високого походження, який перейняв у своєї матері любов до Бога. У 30 років пішов у монастир. Близько десяти років виконував духовну роботу. Через свій характер позбувся життя, бо суперечив самому Івану Грозному.

23 січня

Григорій

Григорій вирізнявся знаннями серед своїх однолітків у IV столітті. Шкільну освіту почав із викладачами-язичниками, а пізніше, коли став майстром риторики, почав викладати у школах. Був завзятим противником аріанів. Мав великий вплив на прихожан і вселяв їм християнські цінності.

24 січня

Михайло

Преподобний Михайло мав походження з роду бояр, але це йому ніколи не подобалося і він принижував себе перед людьми. Покинувши рідний дім і прикинувшись бідним, він відправився в монастир. За свої старання був винагороджений Господом даром чудотворення.Також був противником гріха людського, за що відкрито пророкував відплату, і всі його пророцтва були правдивими.

25 січня

Тетяна

Великомучениця Тетяна виховувалася батьком і таємно вірила в єдиного Бога. Прийнявши обітницю цнотливості, залишила дім і почала служити в храмі. Мала дар полегшувати страждання хворим. Була схоплена язичниками, але Тетяна силою молитви руйнувала всі спроби краху храму. Ангели настільки оберігали дівчину, що вона витримувала всі тортури, з її ран лилася не кров, а молоко. І коли навіть вогонь не зміг нашкодити їй, дівчину стратили — відтяли голову мечем.

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26 січня

Яків

Яків суворо виховувався в родині християн. Здобув найкращу освіту того часу. Свої духовні подвиги творив, коли зовсім в юному віці став відлюдником і пішов у гори. За своє терпіння був нагороджений даром передбачення. Коли слава Якова дійшла до низибійців, почав викладати в школах. Його трактати стали найкращими в богословській літературі.

27 січня

Ніна

Коли дівчинці було всього 12 років, вона разом із батьками переїхала з Грузії в Єрусалим. Після прочитання книги Святого Письма дізналася, що в Грузії є святиня. Вона дуже хотіла просвітити людей стосовно Бога, тому молилася кожен день, аби поїхати знову до своєї країни. Так і сталося. Переїхавши назад, Ніна розповідала людям про християнство. Живучи в повній самоті в горах, іноді спускалася для просвіти місцевих жителів.

28 січня

Павло

Преподобний Павло був духовним батьком ченців. Після смерті батьків він залишив свій дім і пішов жити в пустельну місцевість, де постійно молився. Коли він був при смерті, поряд був його учень Антоній. За його словами, коли Павло вмирав, було видно, як його душу оточили янголи і забрали на небеса.