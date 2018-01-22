З початком Нового року кожна жінка чекає позитивних змін, тому вирішує не відкладати приємні події та почати з себе. Стрижка – один із найкращих варіантів привернути успіх в 2018-му, та щоб не нашкодити вже на початку року, пропонуємо подивитися місячний календар стрижок на січень 2018 року, щоб зрозуміти, коли найкраще стригтися, а коли варто утриматися від відвідування майстра.

У цьому місяці буде аж 13 сприятливих днів для стрижок, але й несприятливих днів теж буде чимало. Наприклад, в повний місяць не рекомендовано міняти зачіску. Це погано позначиться на вашому здоров’ї та житті в цілому. Але є вихід: якщо ви підете стригтися 28 січня, то не прогадаєте. У цей день ви можете сміливо експериментувати зі своїм волоссям. Фарбування чи нова стрижка тільки принесе вам радість і удачу.

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Сприятливі дні для стрижки в січні 2018:

6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 28, 29 січня.

До несприятливих належить молодий і повний місяць. Постарайтеся в ці дні утриматися від експериментів з вашими волоссям. Це призведе тільки до погіршення здоров’я і принесе непотрібні проблеми в ваше життя. Якщо ж ви зважитеся стригтися 5 січня, то чекайте сварок і конфліктів на роботі чи вдома. Це найгірший день за тибетським календарем. Він також може негативно відобразитися й на вашому здоров’ї.

Несприятливі дні для стрижки в січні 2018:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31 січня.