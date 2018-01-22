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Ведучий Х-фактор Андрій Бєдняков показав свою дочку Ксенію (ФОТО) | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Андрій Бєдняков уперше показав доньку Ксенію

Андрій Бєдняков уперше показав доньку Ксенію

Телеканал СТБ

Шоумен та ведучий шоу «Х-фактор» Андрій Бєдняков став татом понад два роки тому, але тільки зараз його дружина Анастасія Коротка наважилася показати світові обличчя доньки Ксенії. Настя опублікувала сімейне фото на своїй сторінці в Instagram: щасливі мама, тато і донька разом відпочивають на Мальдівах. Докладніше читайте в нашому матеріалі.


Раніше зіркова пара не поспішала публікувати знімки дитини: нечисленні фото з донькою були зроблені так, щоб обличчя не потрапило у кадр. Тому свіжа публікація з малятком викликала у коментарях шквал емоцій шанувальників, які активно намагалися визначити, на кого ж схожа дівчинка.

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На фото маленька Ксенія показує язика. Її мама підписала це фото так: «Хто її навчив? Натякну — Бєдняков! Усьому найнеобхіднішому в житті вчать тати!».

Нагадаємо, що свій тривалий роман Андрій і Настя теж приховували протягом кількох років, а в 2014-му вони вже офіційно стали чоловіком і дружиною. У 2015 році у зірок народилася донька, ім’я якої вони не розголошували публіці протягом року.

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